Uno de cada cuatro jóvenes ha usado un cigarrillo electrónico

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 29 de mayo 2025, 16:28 Comenta Compartir

La Consejería de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud, celebra el Día Mundial Sin Tabaco instituido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), advirtiendo de los riesgos para la salud y el medio ambiente que suponen los cigarrillos electrónicos y otros productos con nicotina, especialmente en la población más joven.

En este día se recuerdan datos y actuaciones sobre la Prevención y Control del Tabaquismo, pero también las graves consecuencias que tiene consumir productos del tabaco y derivados con nicotina. No hay que dejar de recordar que el tabaco es el responsable de gran cantidad de enfermedades, muchas de ellas mortales. En otros casos, el tabaquismo empeora el pronóstico de enfermedades ya existentes o con las que no tiene vinculación causal.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) fallecen unos ocho millones de personas cada año debido al consumo de productos de tabaco. En España fallecen unas 52.000 personas cada año y en Canarias esta cifra ronda las 2.300 personas anuales.

La OMS advierte de que no hay ninguna forma segura de consumir tabaco y no se ha encontrado un nivel mínimo de exposición a los productos del tabaco y derivados con nicotina que sea seguro. Esto quiere decir que cualquier cantidad es un riesgo para la salud y lo único saludable es no consumirlo.

Esta condición resulta relevante ante la promoción desde hace unos años de nuevos productos que se etiquetan como de bajo riesgo, tales como vapeadores o los dispositivos de tabaco por calentamiento. En el caso de cigarrillos electrónicos o vapeadores, se suelen promocionar como una forma casi inocua de consumo recreativo, dirigiéndose especialmente a la población juvenil y adolescente, como de origen natural, sin nicotina, con sabores y aromas atractivos, asimilados a frutas, helados, etc.

Imagen del cartel de la campaña de Sanidad. C7

Estos productos se han mostrado especialmente peligrosos para la juventud por su bajo precio, su diseño atractivo y su promoción como más saludables. La realidad científica ya ha mostrado sus riesgos para la salud. Lo que se ha podido comprobar es que esos productos, realizados a base de saborizantes, aromatizantes y otros componentes químicos para conseguir el conocido vapor de estos dispositivos, pueden producir una afectación pulmonar en los jóvenes desde los primeros usos.

También se ha evidenciado que constituyen una puerta de entrada para el consumo de productos con nicotina y luego definitivamente de tabaco convencional. A nivel nacional, uno de cada cuatro jóvenes de 14 a 18 años ha usado un cigarrillo electrónico y casi la mitad con recargas de nicotina.

En España, la gran mayoría de consumidores adultos de cigarrillo electrónico lo son también de tabaco convencional. Por otro lado, hay que indicar que estos dispositivos son electrónicos, por lo que después de su último uso generan una importante huella medioambiental por sus componentes de difícil reciclaje.

No te tragues el cuento

Este año, la campaña de la Dirección General de Salud Pública del SCS con motivo del Día Mundial Sin Tabaco 2025, insiste en la protección de la población joven y adolescente, que es especialmente vulnerable a las campañas de promoción de la industria, sobre todo de sus nuevos productos.

Con el lema 'No te tragues el cuento' pretende advertir a la población más joven sobre los riesgos que entraña el uso de cualquier producto de tabaco y el fraude que supone que algunos sean presentados como de origen natural con sabores y aromas atractivos.

El objetivo es informar sobre los detalles menos conocidos del consumo de cigarrillos electrónicos y otros productos con nicotina, y su impacto negativo en la salud, poniendo el foco en la falsa creencia de su inocuidad. Se trata de alertar sobre el riesgo del consumo de estos productos sin dejar la menor duda sobre su toxicidad.

Esta campaña está también en coherencia con la de la OMS sobre desenmascarar el atractivo de los productos del tabaco dirigidos a la juventud a propósito de estos dispositivos.

El mensaje inspirado en la estructura de los cuentos infantiles, busca captar la atención con un lenguaje claro y cercan. La campaña se difundirá en medios y redes que son empleados de forma cotidiana por la población hacia la que va dirigido fundamentalmente el mensaje.

A nivel nacional, el 46 por ciento de los jóvenes de catorce a dieciocho años refieren haber utilizado cigarrillos electrónicos en el último año, el 26 por ciento en el último mes. El 40 por ciento dicen haber usado recargas con nicotina. Es decir, uno de cada cuatro jóvenes en esa edad ha usado un cigarrillo electrónico y casi la mitad con recargas de nicotina.

Se ha documentado un incremento de las resistencias al paso del flujo normal del aire en las vías respiratorias mas finas tras muy pocos usos del cigarrillo electrónico. También se han documentado fallecimientos por procesos inflamatorios pulmonares tras el uso de recargas que contenían THC (tetrahidrocanabinol), adquiridas ilegalmente.

Prevalencia del tabaquismo en Canarias

Según la última Encuesta de Salud de Canarias (ESC2021), los datos del tabaquismo en mayores de 16 años son:

-Prevalencia de fumadores: 19,9 por ciento (varones 23,2 por ciento; mujeres 16,8 por ciento). Ha descendido seis puntos desde 2015 (26,2 por ciento). Aun así, hay 375.000 fumadores en Canarias (214.000 varones y 161.000 mujeres).

-Desde 2015 ha aumentado el número de exfumadores (de 15,6 por ciento a 21,7 por ciento) en ambos sexos (varones de 24,7 por ciento a 27,6 por ciento; mujeres de 11,7 por ciento a 18,7 por ciento). Ahora hay en Canarias 408.000 personas que han dejado de fumar.

-La prevalencia de fumadores en el tramo de edad más joven ha descendido (16-29 años) es del 16,1 por ciento (varones 17,3 por ciento; mujeres 15 por ciento). (27.000 fumadores menos que en 2015).

-Ha descendido también el número de personas que han iniciado el consumo antes de los 15 años, pasando de un 36 por ciento en 2015 a un 28 por ciento en 2021.

-La prevalencia de personas que nunca han fumado en el tramo de edad más joven (15-29) ha aumentado desde el 68,5 por ciento según datos de la ESC 2015 hasta el 77,7 por ciento en ESC 2021.

Actuaciones de la Dirección General de SAlud Pública frente al tabaquismo

En el Programa de Tabaquismo de la Dirección General de Salud Pública se han establecido unas prioridades, acordes con al Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud y con los acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

1.- La promoción de espacios libres de humo. El Programa Playas sin Humo de Canarias pretende conseguir espacios de ocio al aire libre sin productos contaminantes. Al mismo tiempo, se protege el medio ambiente y se da ejemplo a las nuevas generaciones desnormalizando el consumo de productos de tabaco. Actualmente, hay 54 playas canarias adscritas al programa.

2.- La prevención del consumo. Programa ITESplus.

En Canarias se desarrolla desde hace 25 años el Programa de Intervención sobre Tabaquismo en Enseñanza Secundaria (ITESplus), que cuenta con el el reconocimiento de buenas Prácticas sanitarias del Ministerio de Sanidad.

Diseñado para contrarrestar el mensaje de la industria tabaquera sobre estos productos, se realiza en los centros de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Los escolares desarrollan habilidades y capacidades para ser capaces de rechazar este mensaje y mantenerse sin consumir tabaco, con especial hincapié en estos nuevos productos. Se insiste especialmente en las nuevas formas de consumo (cigarrillo electrónico,tabaco sin combustión, pipas de agua). Este curso 2024/2025 participan en el Programa ITESplus más de 20.000 alumnos de 1º a 4º de ESO y de los ciclos formativos de 110 centros de todas Canarias.

3.- La Promoción de una vida libre de tabaco

Se desarrolla a través de dos actuaciones:

-Promoción de la salud. A través de la estrategia de Los Círculos de la Vida Saludable. Para incentivar a los fumadores a realizar un intento serio para dejar de fumar. Esta estrategia está diseñada para promover un cuidado integral de la salud a través de la sensibilización y concienciación de mediadores sociales formados previamente dentro del programa.

-Programa de Ayuda al Fumador de Canarias (PAFCAN), para promocionar el cese del consumo en los fumadores actuales. Está diseñado para ayudar a los fumadores a dejar el tabaco a través de profesionales del Servicio Canario de la Salud. Actualmente hay 2.800 profesionales del Servicio Canario de la Salud incluidos en el Programa PAFCAN, y más de 19.000 fumadores canarios que se han beneficiado del programa.

4.- El Programa de formación de profesionales sanitarios. Curso acreditado de formación con 58 sesiones presenciales de 10 horas de duración realizadas y 13 ediciones online. Más de 2000 Profesionales se han formado a través de este programa.