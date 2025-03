El consumo de cannabis aumenta «sustancialmente» el riesgo de infarto, incluso entre jóvenes sanos

Los consumidores de cannabis, incluso los jóvenes y los adultos sanos, tienen más riesgo de sufrir un ataque cardíaco, según dos estudios presentados este martes, ... como previa al congreso anual del Colegio Americano de Cardiología. Las probabilidades de sufrir un infarto se multiplican por seis, comparadas con las de quienes no consumen cannabis, según una investigación realizada por la Universidad de Boston, Estados Unidos. Basado en los datos de 4,6 millones de personas, guardados en una red global de salud con los historiales médicos disponibles para investigadores (TriNetX), el estudio halló que los consumidores de cannabis también tienen cuatro veces más riesgo de sufrir un ictus, el doble de padecer insuficiencia cardíaca y tres veces más posibilidades de muerte cardiovascular. Todas estas probabilidades «sustancialmente» más altas ocurren en personas menores de 50 años.

Los casos analizados, a los que se les hizo un seguimiento de tres años, «no presentaban comorbilidades cardiovasculares significativas al inicio del estudio, tenían una presión arterial baja y se encontraban dentro de un rango saludable y sin diabetes, tabaquismo ni enfermedad coronaria previa», según el artículo 'Riesgo de infarto de miocardio en usuarios de cannabis: Una revisión sistemática y un metaanálisis', publicado en JACC Advances. Sus conclusiones, que advierten sobre los perjuicios que puede causar la marihuana, ha sido ratificado por otro trabajo, un metaanálisis de otras doce investigaciones y que concluye que el riesgo de problemas cardiovasculares es 50% mayor entre los consumidores.

El punto máximo de infarto se presenta aproximadamente una hora después de consumir el cannabis, según los resultados de este segundo estudio presentado por los cardiólogos estadounidenses. Mediante la recopilación de datos de 75 millones de personas con una edad promedio de 41 años, se halló la asociación entre la marihuana y los ataques cardíacos en la mayoría de los estudios analizados (siete). Según el promedio conjunto de las investigaciones «los consumidores activos de cannabis tienen 1,5 veces más probabilidades de sufrir un infarto que quienes no lo usan».

Hipótesis de daño

El mecanismo con el que el cannabis o sus componentes afectan el sistema cardiovascular sigue siendo una incógnita para los científicos, pero con los nuevos datos se plantean varias hipótesis. «Puede afectar la regulación del ritmo cardíaco, aumentar la demanda de oxígeno en el músculo cardíaco y contribuir a la disfunción endotelial, lo que dificulta la relajación y expansión de los vasos sanguíneos, e incluso puede interrumpir el flujo sanguíneo», sostienen los cardiólogos reunidos en un congreso que se celebrará en Chicago, del 29 al 31 de este mes.

Los autores recomiendan incluir el consumo de cannabis dentro de los factores más importantes de riesgo cardiovascular. «Interrogar sobre su consumo debería formar parte de la evaluación diagnóstica para comprender el riesgo cardiovascular general de los pacientes, así como ahora se pregunta por el tabaco», dijo Ibrahim Kamel, investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Boston y autor principal del primer estudio.

Sin embargo, matizó que el cannabis se asocia al uso de otras drogas, como la cocaína o las anfetaminas, que no se han tenido en cuenta en el estudio, debido a que los pacientes no dan esa información. El uso, la compra, la venta y el cultivo de marihuana es legal en varios estados norteamericanos, mientras que los demás estupefacientes son perseguidos, lo que podría hacer que los pacientes no sean «francos con sus médicos».