Clavijo se reúne con la Federación de Salud Mental Canarias para abordar los recursos asistenciales Según el Gobierno canario, durante 2024 se realizaron 335.000 consultas para tratar trastornos mentales

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 16 de septiembre 2025, 16:56 Comenta Compartir

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y la consejera de Sanidad, Esther Monzón, mantuvieron este martes en Santa Cruz de Tenerife un encuentro con representantes de la Federación de Salud Mental Canarias para analizar los recursos disponibles y las herramientas puestas en marcha en la atención a pacientes con problemas de salud mental.

En la reunión participaron la presidenta de la Federación, María Cristina Acosta, la psicóloga Natalia González y representantes de dos de las entidades que la integran: la directora general de AFES Salud Mental, Alicia Silva, y la gerente de Atelsam, Ana Julia Concepción.

Clavijo subrayó que, en los dos primeros años de legislatura, se han puesto en marcha una decena de recursos asistenciales en el marco del Plan de Salud Mental de Canarias. Según los datos aportados por el Gobierno, en 2024 se realizaron en las islas unas 335.000 consultas relacionadas con salud mental: más de 140.000 en Psiquiatría, cerca de 100.000 en Psicología y más de 94.000 en Enfermería de Salud Mental.

La consejera de Sanidad destacó el compromiso del Servicio Canario de la Salud con la mejora de estos servicios y defendió que en los últimos meses se han incorporado nuevos dispositivos para atender a la población. También reconoció el papel de la Federación de Salud Mental, que en 2026 organizará en Tenerife el XXIII Congreso de Salud Mental de España.

Este encuentro se enmarca en la ronda de contactos que el Ejecutivo mantiene con entidades vinculadas al ámbito sanitario, como sindicatos, colegios profesionales, sociedades científicas y asociaciones de pacientes.