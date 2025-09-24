Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Maria Branyas junto al doctor Manel Esteller. Instituto Josep Carreras

La ciencia busca los secretos de la longevidad en la catalana que vivió 117 años

Una «fascinante dualidad de vejez y de edad biológica inferior a la cronológica» favorecieron la larga vida de Maria Branyas

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 16:57

Un equipo de investigadores del Instituto Josep Carreras ha publicado el análisis más exhaustivo realizado hasta ahora sobre una persona supercentenaria: María Branyas, la catalana ... que alcanzó los 117 años y fue considerada la persona más longeva del mundo hasta su fallecimiento el año pasado. Esta investigación, publicada en la prestigiosa revista 'Cell Reports Medicine', arroja luz sobre los factores biológicos y moleculares que permitieron a Branyas vivir una vida excepcionalmente larga y saludable.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un interno de la prisión de Las Palmas II tras días pidiendo asistencia médica
  2. 2 Tiró al perro por un acantilado para hacerle daño a su novia: condenado por violencia vicaria
  3. 3 Los dos policías acusados de agredir a un hombre en el centro comercial Yumbo niegan los hechos
  4. 4 Hallan una mochila con 22.250 euros en efectivo en Santa Cruz de Tenerife «al parecer producto de una herencia»
  5. 5 «Alcaldesa, los que van a morir te saludan»
  6. 6 Rías Gallegas aterriza en Las Palmas de Gran Canaria de la mano de Braulio Míguez
  7. 7 Mabel Fernández: «Mi hijo no es un delincuente y solicitamos su libertad»
  8. 8 Macrorred de narcotráfico en Canarias: dos toneladas de droga intervenida, 34 detenidos y armas de fuego
  9. 9 Denuncian las «aulas sauna» en Canarias y el consejero responde: «No soy el que pone el sol»
  10. 10 Gritos de cariño y apoyo para Laly Rodríguez frente a la Valentina: «No más abusos»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La ciencia busca los secretos de la longevidad en la catalana que vivió 117 años

La ciencia busca los secretos de la longevidad en la catalana que vivió 117 años