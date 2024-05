En el centro de los cuidados de salud

CANARIAS7

El Ministerio de Sanidad ha creado el Comité de Cuidados en Salud, un nuevo órgano colegiado que nace para diseñar un modelo de cuidados adaptado a las necesidades actuales de la población, cada vez más envejecida y pluripatológica, y que ampliará el campo de acción de las enfermeras.

«Las enfermeras sois las que levantáis día a día nuestro Sistema Nacional de Salud; sin vosotras no aguantaría ni un minuto», resaltó esta semana la ministra de Sanidad, Mónica García, en el acto celebrado con motivo del día internacional de la enfermería 'La salud del siglo XXI: los cuidados' que se conmemora este domingo.

Porque son «las manos, los ojos, las orejas, la voz de nuestro sistema sanitario. La enfermería es ciencia y es arte, es el arte de cuidar, de acompañar, de enseñar, de conocer siempre con mimo, con amor y con suma y extrema profesionalidad».

«Es un día histórico, de comienzo de algo potente y bonito que es un modelo de cuidados basados en las enfermeras y de las Tcaes -auxiliares-», que son las que van a «mejorar la salud de la población a través de sus cuidados excelentes», aplaudió Alda Recas, coordinadora ejecutiva del Comité.

Integrado en la estructura del Ministerio y conformado por más de 30 asesoras de reconocido prestigio, nace con cinco líneas estratégicas: definir la proyección de las necesidades en salud de la población; analizar la situación de las profesionales; reorientar las competencias en cuidados; la innovación y la investigación en este ámbito.

Así, en colaboración con el Consejo General de Enfermería, va a realizar un estudio para analizar la demanda de profesionales porque, aunque se sabe que hay algo más de 300.000 enfermeras en activo, no hay datos sobre cuántas de ellas son especialistas o generalistas ni dónde están desempeñando su función.

Y esta información es indispensable para poder planificar adecuadamente la creación de plazas y recursos humanos, orientados hacia las necesidades de morbimortalidad de pacientes cada vez más envejecidos, con enfermedades crónicas y cuadros pluripatológicos.

Para ello, el Ministerio ha puesto en marcha una encuesta dirigida a las profesionales para conocer cuestiones como su especialidad, su tipo de contrato y dónde trabajan.

La idea es que la respondan unas 40.000 profesionales para, a finales de junio o principios de julio, tener un primer mapa autorreportado de la profesión en España, explicó Maite Moreno Casbas, que será la nueva directora de cuidados.

Mónica García, ministra de Sanidad, durante un foto. EP

El número de enfermeras se ha incrementado en una década un 8,2% en Europa, un 18 % en el caso de España, ha recordado el jefe de Unidad de la oficina europea de la OMS, Tomás Zapata.

Aún así, la ratio se sitúa por debajo de la media europea, con 61 enfermeras por cada 10.000 habitantes frente a 80, si bien el experto ha puntualizado que España solo informa de profesionales de enfermería y no de auxiliares, como hacen otros países.

«Es muy importante saber de cuánto personal de enfermería disponemos y conocer la foto de

dónde estamos actualmente para poder desarrollar políticas de futuro», enfatizó Zapata, que pidió «no centrarnos en aumentar y aumentar y aumentar la oferta de profesionales porque el tema de los recursos humanos en salud es un tema complejo y las soluciones son complejas».

Además, el comité tratará de diseñar un único modelo de cuidados tras estudiar los que aplican las comunidades, identificar las mejores prácticas de cada una de ellos y analizar los de otros países con un sistema sanitario similar al español.

En esta línea ya está trabajando con el Ministerio de Derechos sociales, que recientemente ha presentado su Agencia Estatal de Atención Sociosanitaria.

Respecto a la reordenación competencial en cuidados, el Comité aspira a ayudar a modernizar las leyes, que se han quedado obsoletas sobre la capacitación y el trabajo real que realizan las enfermeras.

«Por ejemplo, la jurisprudencia nos impide ser directoras de centros de salud, o una matrona, que es la que está haciendo el proceso de todo el embarazo, no puede prescribir. A veces es una coma, a veces es una palabra. Son pocas cosas las que hay que cambiar, pero que hay que empezar a cambiar normativamente, porque si no, no se cambia en la práctica», subrayó.

En este sentido, ya está abierta la mesa del ámbito de negociación donde los sindicatos y varios ministerios trabajan para actualizar el Estatuto Marco de 2003; también se ha iniciado la modificación de la Ley del Medicamento para que puedan prescribir fármacos según sus competencias.

Por último, a través de la Unidad de investigación en cuidados y servicios de salud (Investen), impulsará estudios que analicen las ratios de enfermeras por complejidad del paciente, para llevar a cabo prácticas basadas únicamente en la evidencia.

Por su parte, el Consejo General de Enfermería (CGE) aplaudió la creación del Comité de Cuidados en Salud, pero recordó al Ministerio de Sanidad que hay prioridades que debe empezar a afrontar ya, como la reforma normativa que les permita desarrollar todo su potencial profesional. «Llevamos años reclamando que se haga un estudio pormenorizado de nuestra situación para conocer exactamente cuáles son las necesidades y qué carencias existen actualmente en el Sistema Nacional de Salud», afirmó el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, que ha estado al frente del equipo del organismo que ha desarrollado la encuesta con el Ministerio.

No obstante, más allá de sus resultados, el Consejo insiste en que hay cuestiones prioritarias que se deben abordar ya, sin esperar a tener ningún documento, como modificar leyes y normativas -ley del medicamento, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) o Ley del Estatuto Básico del Empleado Público- que impiden a las 330.000 enfermeras y enfermeros españoles desarrollar su máximo potencial al servicio del paciente.