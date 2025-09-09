Cencosu-Spar Gran Canaria moderniza su cadena de frío con la tecnología de Sislog SGA El que es uno de los principales grupos alimentarios que operan en la isla inauguró en enero de 2025 una nueva plataforma logística de 5.000 metros cuadrados en El Goro que abastece a 201 tiendas

SISLOG, unidad de negocio de Hardis Group, compañía enfocada en la gestión logística tanto en almacenes, como en industria y tiendas, anuncia que su solución de software de gestión de almacenes (SGA) se ha implementado en la nueva plataforma logística de CENCOSU-SPAR Gran Canaria dedicada a productos frescos y congelados.

Sislog optimiza la gestión logística para 201 tiendas SPAR Gran Canaria

El nuevo centro logístico está ubicado estratégicamente en el Polígono industrial El Goro, dispone de 5.000 m² y seis muelles de carga, lo que permite dar un servicio diario a 201 tiendas. Esto se suma a las otras dos centrales logísticas de la compañía, especializadas en fruta y verdura en Mercalaspalmas, y otra dedicada al producto seco, también ubicada en El Goro. Los procesos y flujos logísticos de estas tres plataformas están dirigidos por la solución de gestión de almacenes (SGA) de Sislog.

El proyecto de implementación de Sislog en el nuevo almacén se desarrolló en un período de siete meses y se enfrentó a varios desafíos. El espacio se dividió en dos zonas distintas: una para productos congelados y otra para productos refrigerados. En cada zona se definieron espacios específicos de picking, teniendo en cuenta la rotación de los artículos, así como los métodos de preparación más adecuados a sus características.

De esta manera, para las zonas de productos con una rotación media y baja se han diseñado procesos de preparación optimizados por recorrido, para un solo pedido o multipedido, soportados por un almacenaje en estantería convencional y drive-in según el tipo de producto.

Picking: del «multipedido» al flujo tenso

La recogida con carros de picking (pick-to-cart) ha facilitado a Cencosu-Spar Gran Canaria la preparación de pedidos para diferentes clientes en un único recorrido de picking. Se utilizan jaulas con contenedores isotérmicos separados y etiquetados de forma individual. Esta operativa ha permitido reducir los desplazamientos ganando en eficiencia al suprimir la necesidad de una desconsolidación posterior.

En los próximos meses, se prevé poner en marcha un flujo tenso para gestionar los artículos de alta rotación. La preparación se realizará directamente por reparto en un muelle de frío positivo, a partir de una salida de stock agrupada procedente de estanterías drive-through.

Esta combinación proporcionará el máximo aprovechamiento del espacio con una gestión estricta del FIFO (primero en entrar, primero en salir) y una preparación con una manipulación mínima de los productos.

La flexibilidad de Sislog SGA y sus avanzadas opciones de configuración han permitido gestionar estos complejos procesos logísticos y coordinar las operaciones de picking en las diferentes cámaras frigoríficas para que los movimientos fluyan de la manera más rápida y eficiente posible.

Sislog permite a Cencosu-Spar Gran Canaria seguir creciendo al tiempo que se adapta a los nuevos hábitos de consumo y a los nuevos retos logísticos. La apertura de este nuevo centro, que garantizará una red de frío eficaz y sostenible, es el primer paso en la transformación de sus operaciones logísticas para lograr el flujo tenso.

