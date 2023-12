De casa en casa tras el mosquito Aedes

Nos hemos dado cuenta de que los principales focos no están en el exterior, sino dentro de las viviendas», aseguró ayer el técnico del Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública, Manuel Herrera, en referencia a la presencia del mosquito Aedes aegypti en el barrio de Piletas, en la capital grancanaria. Este insecto puede ser vector transmisor de enfermedades como el zika, el dengue o el chikunga.

Inspectores, operarios de limpieza y de parques y jardines, además del personal de Salud Pública batieron ayer un centenar de viviendas en busca de posible focos. De los cuatro puntos detectados por la mañana pasaron a «siete u ocho» en una horas, cifra que irá aumentando según se inspeccionen las viviendas. «Vamos a revisar casa por casa», aseguró Manuel Herrera.

Larvas del Aedes encontradas en distintas viviendas en Piletas. Cober

Una vez detectado un foco «lo eliminamos», explicó el técnico, que se muestra optimista con respecto a erradicar al mosquito de la capital grancanaria en breve. «Nosotros ya hemos tenido varios episodios. Este no es el primero, y los hemos erradicado de todos lados. Soy optimista. Podemos erradicarlo, pero tiene que ser con la colaboración de la población de Piletas. Si ellos no vigilan su propio entorno, su vivienda, no tenemos nada que hacer», lamenta.

«No hay alarma sanitaria ninguna. Tenemos mosquitos, pero no los virus» Manuel Herrera Técnico de Salud Pública

Precisamente para explicarle a la población cómo detectar la presencia de este insecto en sus viviendas y qué hacer en caso de que efectivamente encuentren larvas o el mosquito ya adultose organizó ayer una reunión en el barrio a instancias del Ayuntamiento.

El mayor miedo, que se extienda el mosquito a otras zonas

«La realidad es que no hay alarma sanitaria ninguna. El mosquito no transmite ninguna enfermedad. Es el virus quien la provoca. Aquí tenemos mosquitos, pero carecemos de esos virus», señaló el experto en referencia a que si bien el Aedes aegypti es un «vector transmisor» de virus de enfermedades como el zika, para que las transmita el virus debe estar presente. «Cuba, Senegal e incluso Madeira son las vías de entrada» del Aedes a Canarias. «Los mosquitos viajan en el mismo medio de transporte que nosotros. Un crucero viene de Madeira, se cuela un mosquito y aterriza aquí». Por eso, abundó ayer Manuel Herrera, advierten a los vecinos y vecinas de Piletas que vigilen que no se les meta un mosquito en el coche porque llegará a donde ellos lleguen. «Se mete un mosquito, van a su puesto de trabajo, imaginemos que en Carrizal, sale allí y tenemos otro problema», advirtió. «Ese es nuestro mayor miedo. No podemos hacer este esfuerzo en Piletas y que se vayan a crear otros focos en otros lados», advirtió.

Las macetas pueden acumular agua, lo que facilita que se desarrollen las larvas. Cober

Aunque «la idea es ir casa a casa, habrá un momento en el que a lo mejor alguien está trabajando y no podemos acceder a la vivienda». En previsión de este contratiempo en la reunión se enseñó a las ciudadanía a «cuidar de su propia vivienda, que tengan el control».

Noticia relacionada 5.000 larvas del Aedes en una garrafa: detectan varios puntos de cría en Piletas Carmen Delia Aranda

Salud Pública facilita un teléfono y una dirección de email por si la ciudadanía quiere hacer consultas o enviar fotografías, «pero no podemos dejar que el mosquito viva mientras llega la inspección. A lo mejor lo detecta un viernes por la tarde y no se irá hasta el lunes». Por eso se dieron recomendaciones «para actuar. Que sepan cómo matarlo o si cogen alguno vivo y nos lo quieren enviar». «Nos interesa que sepan cuidar su casa para que no haya mosquitos», abundó.

Cómo actuar si se detecta el mosquito

Las recomendaciones son sencillas. Para eliminar ejemplares adultos «cualquier espray insecticida del mercado vale, aunque mejor si pone por fuera 'mosquito tigre'», explicó el experto. Con respecto a las larvas o los puntos de cría, hay que tener en cuenta que se encuentran «en lugares con agua. La mayor parte del ciclo -del mosquito- es dentro del agua», por eso es recomendable «eliminar acúmulos de agua de macetas, cacharros,... Revisar la parte de las azoteas en las que se acumula. Hay plantas que en medio de las hojas forman un charco, ahí puede crecer». Si se detecta «jamás se debe tirar por el desagüe porque se siguen esparciendo. Hay que matarlas tirando el agua a tierra seca, así mueren en un par de minutos, o echar lejía», explica el experto, quien recomienda «echar una vez a la semana un chorro de lejía en los desagües de las azoteas o en los de los patios de las viviendas».

La vecindad de Piletas, atenta al Aedes

La vecindad, dijo ayer el presidente de la Asociación e vecinos de Piletas, Yeray Castellano, agradece la implicación del Ayuntamiento, que ayer limpió y desbrozó los jardines del barrio. Y aseguró que no están «preocupados. No hay alarma» y sí mucho interés por la «prevención».

Herrera también señaló que aunque no hay virus que pueda transmitir el Aedes en Canarias, las picaduras de este mosquito son «bastante modestas» y diferentes a las del mosquito común.