La Candelaria pone en marcha una consulta para el tratamiento cardiorrenal

El Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, ha puesto en marcha una consulta para el tratamiento del síndrome cardiorrenal con el objetivo de ofrecer una atención completa e integral a los pacientes que padecen esta patología, que afecta al corazón y los riñones.

La nefróloga y coordinadora de la consulta cardiorrenal, Desirée Luis, asegura que el 50% de las personas afectadas por una patología cardíaca desarrolla problemas renales.

« En la mayoría de casos, existe una alta probabilidad de que pacientes con insuficiencia cardíaca presenten problemas renales y viceversa», según dijo.

Luis explica que por esta razón, los equipos de los servicios de Cardiología, Nefrología y Medicina Interna han decidido trabajar coordinadamente para ofrecer una atención inmediata y un seguimiento estrecho, lo que facilita una recuperación más satisfactoria porque «el paciente es evaluado por diferentes especialistas que toman decisiones sobre su tratamiento de forma eficaz».

El nuevo equipo estará formado por cuatro cardiólogos, dos internistas y una enfermera, al que se ha unido una nefróloga para realizar las valoraciones conjuntamente.

Los pacientes de la Unidad que precisan atención sobre su patología renal son valorados por la nefróloga, Desirée Luis, quién realizará a los pacientes una historia clínica completa, una analítica, una ecografía y el posterior ajuste de tratamiento. Las patologías más comunes suelen ser: la cardiopatía isquémica coronaria, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal crónica, diabetes, hipertensión arterial y dislipemia.

La especialista explica que «realizan tratamientos personalizados ante cada cuadro clínico, pero sobre todo se optimiza el tratamiento diurético, que ayuda a que los riñones liberen más sodio en la orina, se trata la anemia con hierro y derivados de la eritropoyetina, una hormona producida por los riñones».

Según los expertos, los pacientes con insuficiencia cardíaca padecen de retención de líquidos y necesitan diuréticos para orinar, sobre todo si tienen una patología renal asociada. Si un usuario no responde de la forma esperada a la administración de diuréticos en dosis altas y en combinación, seguirá presentando líquidos acumulados y no se evitará la insuficiencia cardíaca. En este tipo de casos, el trabajo conjunto es esencial, para derivar al paciente a diálisis peritoneal, una técnica que se realiza en casa y cuyo objetivo es ayudar a extraer el líquido que los riñones no son capaces de eliminar.

El trabajo multidisciplinar ayuda a tomar medidas de cara a prevenir el empeoramiento de la función renal y su progresión.