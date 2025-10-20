El cáncer de mama también impacta en la sexualidad y la autoestima En España cada año se diagnostican más de 33.000 casos de cáncer de mama en mujeres cis de entre 35 y 80 años, lo que representa una de cada ocho mujeres​

El cáncer de mama continúa siendo el tipo de tumor más frecuente entre las mujeres a nivel mundial y representa un importante desafío de salud pública debido a su alta incidencia y al impacto que genera tanto en el plano físico como en el emocional.

Se estima que una de cada ocho mujeres desarrollará cáncer de mama invasivo a lo largo de su vida. Solo en España, cada año se diagnostican más de 33.000 casos en mujeres cis de entre 35 y 80 años.

Desde 'Platanomelón', compañía referente en bienestar íntimo y educación sexual, se subraya la importancia de ampliar la conversación sobre las implicaciones del cáncer de mama, más allá del diagnóstico y el tratamiento médico.

La marca defiende la necesidad de integrar la dimensión emocional, sexual y relacional dentro del proceso de recuperación, fomentando así una visión más completa y humana de la salud.

«Muchas mujeres sienten que han perdido algo esencial o que ya no 'pueden' desear. Pero la sexualidad no desaparece: se transforma»

Romper el tabú y volver a encontrarse

El cáncer de mama no solo deja huella en el cuerpo: también transforma la forma en que muchas mujeres se relacionan con su sexualidad, su autoestima y su entorno. Los cambios físicos derivados del tratamiento pueden alterar la sensibilidad, el deseo y la percepción del propio cuerpo.

Anna Sánchez, sexóloga de Platanomelón, explica: «En la dimensión sexual, los cambios físicos que conlleva el cáncer de mama pueden afectar la imagen corporal, la sensibilidad y el deseo. A menudo, el cuerpo se percibe más como un cuerpo médico que como un cuerpo erótico, lo que genera desconexión con el placer y con la intimidad. Recuperar esa conexión requiere tiempo, acompañamiento y mucho respeto hacia una misma».

Desde 'Platanomeló'n, compañía referente en bienestar íntimo y educación sexual, se insiste en que la recuperación debe centrarse en reencontrarse con una misma, sin presiones externas ni la obligación de recuperar el deseo. «Hablar de sexualidad tras un cáncer es una forma de romper tabúes y devolverle a la recuperación su dimensión más humana», añade Sánchez. «Redefinir la autoimagen, recuperar el placer poco a poco y hablar abiertamente de los cambios emocionales y físicos con profesionales y en entornos seguros son pasos clave para volver a disfrutar de la intimidad en nuestros propios términos».

La compañía subraya que la sexualidad sigue siendo un tema tabú en el proceso de recuperación. «Muchas mujeres sienten que han perdido algo esencial o que ya no 'pueden' desear. Pero la sexualidad no desaparece: se transforma», añade Anna.

Claves para la recuperación sexual y emocional

Con el objetivo de integrar la dimensión física, emocional y sexual en el proceso de recuperación, Anna Sánchez, propone diez recomendaciones con perspectiva de género que invitan a resignificar la relación con el cuerpo, la sexualidad y la emocionalidad tras un cáncer de mama. En este contexto, 'Platanomelón' pone el foco en la importancia del autocuidado y el amor propio a través de la práctica de las 'mimografías', una forma de autoexploración mamaria desde una mirada positiva y consciente. Esta práctica invita a dedicar un momento a observar, tocar y conocer los pechos, no solo como una herramienta de autocuidado físico, sino también como un gesto de conexión y cariño hacia una misma.

La mimografía propone transformar la autoexploración en un ritual de bienestar, reservando un espacio para reconocer los cambios naturales del cuerpo, como los que ocurren a lo largo del ciclo menstrual, y cultivar una relación más amable con la propia corporalidad. «La autoexploración puede convertirse en un gesto de amor propio. Transformarla en una mimografía nos permite conocernos mejor, conectar con nuestro cuerpo y, al mismo tiempo, querernos más», explica Sánchez, sexóloga de 'Platanomelón'. «Esta práctica nos ayuda a cultivar una relación más consciente y positiva con nosotras mismas y a poner atención a los cambios naturales del cuerpo».