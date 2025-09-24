El canario Manuel Herrera, nuevo presidente de la Sociedad Española de Salud Pública El farmacéutico pretende reforzar la presencia de la prevención en la agenda política y social

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:39 Comenta Compartir

El farmacéutico canario Manuel Herrera ha sido elegido presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

La designación del actual coordinador de la unidad de Apoyo de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias se produjo el pasado viernes, 19 de septiembre, durante la asamblea celebrada en la Escola de Salut Pública de Menorca, en Mahón, según informó la Consejería de Sanidad del Gobierno regional a través de un comunicado.

El relevo en la presidencia, hasta ahora ocupada por Eduardo Satué, abre una nueva etapa para la organización, que agrupa a once sociedades federadas con unos 4.000 socios. Herrera, que ocupaba la vicepresidencia, asumirá el cargo hasta 2027 con un objetivo claro: reforzar la colaboración entre entidades y promover políticas que mejoren la salud de la población y el sistema sanitario en España.

En el encuentro también participó Tit Albreht, presidente de la European Public Health Association (EUPHA), con quien se debatió sobre la carrera profesional en salud pública y las políticas sanitarias en Europa.

Junta directiva renovada

La nueva dirección contará con Carmen Vives, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Alicante, como vicepresidenta. La hoja de ruta de este equipo pasa por impulsar la producción de evidencia científica, fortalecer el papel de los profesionales y aumentar la visibilidad de la salud pública en la agenda política y social.

Tercer canario en encabezar la sociedad

Licenciado en Farmacia y diplomado por la Escuela Nacional de Sanidad, Herrera es funcionario de carrera con una sólida trayectoria técnica, gestora y académica. Es el tercer canario en presidir SESPAS, tras María Dolores Fiuza (2011–2013) y Beatriz González (2014–2016).

Su carrera comenzó en 2005 como inspector de salud pública en Gran Canaria. Desde 2009 trabaja en el Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, donde en 2024 fue nombrado coordinador de la unidad de Apoyo. Además, ha participado en órganos estratégicos como el Comité Técnico Asesor del Plan de Salud de Canarias o el Grupo de Trabajo de la Agenda 2030, y ha desarrollado una destacada labor docente en programas de formación en salud pública.

Retos estratégicos

En los últimos años, SESPAS ha desempeñado un papel clave en la creación de la futura Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), participando en reuniones con responsables políticos y técnicos, presentando enmiendas legislativas y fomentando el diálogo entre instituciones.

De cara al futuro inmediato, la organización ha lanzado su Plan Estratégico 2025–2030, que guiará su acción frente a los desafíos emergentes en salud pública. Entre las prioridades figuran la implementación de la Estrategia de Salud Pública 2022 junto a administraciones, entidades científicas y comunitarias; el diseño técnico de la Agencia Estatal de Salud Pública, con propuestas sobre estructura, competencias y financiación; la evaluación del impacto en salud de políticas no sanitarias, integrando la salud en todas las áreas de gobierno y la producción de estudios y publicaciones científicas que respalden decisiones políticas.

Además, se promocionará la participación ciudadana y profesional en redes científicas y foros internacionales.

Con este nuevo mandato, SESPAS se propone reforzar su papel como actor de referencia en la construcción de políticas públicas basadas en evidencia, en un momento en que la salud ha cobrado protagonismo en el debate social.