Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Parlamento de Canarias, en directo: la Cámara da un paso adelante en conciliación
Manuel Herrera. C7

El canario Manuel Herrera, nuevo presidente de la Sociedad Española de Salud Pública

El farmacéutico pretende reforzar la presencia de la prevención en la agenda política y social

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:39

El farmacéutico canario Manuel Herrera ha sido elegido presidente de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).

La designación del actual coordinador de la unidad de Apoyo de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias se produjo el pasado viernes, 19 de septiembre, durante la asamblea celebrada en la Escola de Salut Pública de Menorca, en Mahón, según informó la Consejería de Sanidad del Gobierno regional a través de un comunicado.

El relevo en la presidencia, hasta ahora ocupada por Eduardo Satué, abre una nueva etapa para la organización, que agrupa a once sociedades federadas con unos 4.000 socios. Herrera, que ocupaba la vicepresidencia, asumirá el cargo hasta 2027 con un objetivo claro: reforzar la colaboración entre entidades y promover políticas que mejoren la salud de la población y el sistema sanitario en España.

En el encuentro también participó Tit Albreht, presidente de la European Public Health Association (EUPHA), con quien se debatió sobre la carrera profesional en salud pública y las políticas sanitarias en Europa.

Junta directiva renovada

La nueva dirección contará con Carmen Vives, catedrática de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Alicante, como vicepresidenta. La hoja de ruta de este equipo pasa por impulsar la producción de evidencia científica, fortalecer el papel de los profesionales y aumentar la visibilidad de la salud pública en la agenda política y social.

Tercer canario en encabezar la sociedad

Licenciado en Farmacia y diplomado por la Escuela Nacional de Sanidad, Herrera es funcionario de carrera con una sólida trayectoria técnica, gestora y académica. Es el tercer canario en presidir SESPAS, tras María Dolores Fiuza (2011–2013) y Beatriz González (2014–2016).

Su carrera comenzó en 2005 como inspector de salud pública en Gran Canaria. Desde 2009 trabaja en el Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, donde en 2024 fue nombrado coordinador de la unidad de Apoyo. Además, ha participado en órganos estratégicos como el Comité Técnico Asesor del Plan de Salud de Canarias o el Grupo de Trabajo de la Agenda 2030, y ha desarrollado una destacada labor docente en programas de formación en salud pública.

Retos estratégicos

En los últimos años, SESPAS ha desempeñado un papel clave en la creación de la futura Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), participando en reuniones con responsables políticos y técnicos, presentando enmiendas legislativas y fomentando el diálogo entre instituciones.

De cara al futuro inmediato, la organización ha lanzado su Plan Estratégico 2025–2030, que guiará su acción frente a los desafíos emergentes en salud pública. Entre las prioridades figuran la implementación de la Estrategia de Salud Pública 2022 junto a administraciones, entidades científicas y comunitarias; el diseño técnico de la Agencia Estatal de Salud Pública, con propuestas sobre estructura, competencias y financiación; la evaluación del impacto en salud de políticas no sanitarias, integrando la salud en todas las áreas de gobierno y la producción de estudios y publicaciones científicas que respalden decisiones políticas.

Además, se promocionará la participación ciudadana y profesional en redes científicas y foros internacionales.

Con este nuevo mandato, SESPAS se propone reforzar su papel como actor de referencia en la construcción de políticas públicas basadas en evidencia, en un momento en que la salud ha cobrado protagonismo en el debate social.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiró al perro por un acantilado para hacerle daño a su novia: condenado por violencia vicaria
  2. 2 Los dos policías acusados de agredir a un hombre en el centro comercial Yumbo niegan los hechos
  3. 3 Hallan una mochila con 22.250 euros en efectivo en Santa Cruz de Tenerife «al parecer producto de una herencia»
  4. 4 Gritos de cariño y apoyo para Laly Rodríguez frente a la Valentina: «No más abusos»
  5. 5 Macrorred de narcotráfico en Canarias: dos toneladas de droga intervenida, 34 detenidos y armas de fuego
  6. 6 La Aemet da carpetazo al calor en Canarias y un meteorólogo sentencia el episodio: «Muy, muy raro...»
  7. 7 Denuncian las «aulas sauna» en Canarias y el consejero responde: «No soy el que pone el sol»
  8. 8 Primera jornada de la huelga médica: «El pediatra no está y necesito que vea a mi hija pronto»
  9. 9 Mabel Fernández: «Mi hijo no es un delincuente y solicitamos su libertad»
  10. 10 Muere Claudia Cardinale a los 87 años, mito indomable del cine europeo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El canario Manuel Herrera, nuevo presidente de la Sociedad Española de Salud Pública

El canario Manuel Herrera, nuevo presidente de la Sociedad Española de Salud Pública