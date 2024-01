Canarias no impondrá las mascarillas en los centros sanitarios

La mascarilla no volverá a ser obligatoria en hospitales, centros sanitarios y sociosanitarios, salvo en Cataluña. Así lo ha acordado la ministra de Sanidad, Mónica García, en una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para unificar criterios y atajar la epidemia de infecciones respiratorias que afecta a todo el país.

Cataluña Valencia y Murcia ya habían adelantado esta medida medida, a la que pretendía sumarse Canarias frente al repunte de casos de gripe y covid. La alta incidencia de contagios ha colapsado la Atención Primaria en las islas, con un aumento del 41% de contagios en el último mes, un incremento del 200% de la venta de test de antígenos y los servicios de urgencias de los hospitales obligados a atender a pacientes en camillas en los pasillos debido a la presión asistencial.

Sin emabargo, no hubo acuerdo entre las autonomías y se descartó la implementación de la obligatoriedad. En concreto, la ministra y las comunidades autónomas sopesaban este lunes la recomendación de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC), no solo el uso de la mascarilla obligatoria, sino también la dispensación de geles hidroalcohólicos, la determinación de espacios de separación o medidas de ventilación específicas para salas de espera y acudir a estos centros «solamente» cuando se precise atención médica. También se abordó la ineficiencia de la campaña de vacunación antigripal de este año, que no alcanzó la cobertura esperada.

En las últimas tres semanas de diciembre, según el sistema de vigilancia epidemiológica del Instituto Carlos III, se ha pasado de 526 casos por 100.000 habitantes a 953, un 81% más. Y aún no está contabilizada esta primera semana de enero, con las aglomeraciones de Nochevieja y la cabalgata de Reyes. De hecho, epidemiólogos y médicos pronostican que el número de infectados de gripe seguirá escalando estos próximos días hasta llegar a su pico máximo «entre la segunda y tercera semana de enero».

Todo indica que este año se han inyectado menos vacunas que otras ocasiones, pese a la recomendación para todos lo mayores de 60 años. Los profesionales lo atribuyen a «cierta sensación de hartazgo» entre la población como un efecto post-pandemia, y a que en otras campañas había más miedo a infectarse de covid «y cuando la gente se vacunaba de covid aprovechaba también para ponerse la de la gripe».

«Puede que la vacuna no evite que te contagies de gripe, pero reduce la gravedad de la infección y la posibilidad de tener que ser hospitalizado», dice el virólogo y profesor de microbiología en el CEU, Estanislao Nistal.