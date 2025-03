Canarias está blindada contra el sarampión, salvo en ciertos núcleos con muchas personas sin vacunar

Carmen Delia Aranda Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 2 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

La aparición de ocho brotes de sarampión en España en lo que va de año, que ya suman más de un centenar de personas afectadas, ha disparado las alarmas.

Los núcleos infectivos de esta enfermedad altamente contagiosa salpican la geografía española. Así, en estas últimas semanas se han registrado brotes en el País Vasco -que ya suma cerca de 50 casos-, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Melilla, Ceuta, Aragón, Madrid, Navarra, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares.

En Canarias no se ha registrado ningún brote, pero no se descarta que pueda llegar algún caso importado debido a la transmisión de la enfermedad que se están registrando, no solo en la Península, sino en otros países de nuestro entorno.

EN CONTEXTO Un brote El año pasado Canarias registró un brote de sarampión en Tenerife que afectó a cuatro personas

Casos Además de las cuatro infecciones ligadas al brote, se registraron otros dos casos aislados e importados en las islas

Cobertura En 2024 el 96% de los bebés de un año recibieron la vacuna contra el sarampión en las islas

Segunda dosis La cobertura de la dosis que se administra a los menores de entre los 3 y 4 años fue menor, del 88%

De hecho, durante el año pasado se confirmaron en las islas seis infecciones; cuatro en un brote que se registró en Tenerife, con una niña como caso inicial niña y otros tres asociados, en dos niños yun adulto; una persona que viajó a Marruecos y otro caso aislado de un menor de edad.

La buena noticia es que la enfermedad es fácilmente prevenible con las vacunas y tiene escasas probabilidades de proliferar, pese a su alta contagiosidad, en una población protegida como la canaria, indica el técnico del Programa de Vacunas de Canarias, Abián Montesdeoca.

La vacuna se administra a los niños en dos dosis, la primera a los 12 meses de vida y la segunda a los tres o cuatro años. En Canarias, la primera dosis alcanza una cobertura del 96% y la segunda, cae al 88%. En todo caso, el experto señala que estos porcentajes no reflejan bien la protección real de la población, porque aún no se ha afinado el sistema de registro de vacunas.

Por otra parte, Montesdeoca aclara que la cobertura vacunal no es homogénea y hay puntos flacos en el territorio canario, donde se concentran personas que por distintas razones no tiene un buen perfil vacunal frente al sarampión.

Es el caso de Corralejo, al norte de Fuerteventura, o Adeje, al sur de Tenerife. «Hay lugares donde se acumulan parejas jóvenes y extranjeras con hijos no vacunados donde sería más fácil que pudieran aparecer casos», señala Montesdeoca que advierte que Canarias está expuesta a la llegada de personas con la infección. «Llevamos bastantes años en los que el sarampión no se logra controlar en distintos países por variadas razones, incluyendo países ricos», explica.

Transmisión en nuestro entorno

«Rumanía es el país europeo que más casos ha tenido. En Ucrania también hay muchos casos por razones obvias, pero también hay brotes en otros países como Alemania, Reino Unido, Italia o Irlanda. Siempre se da la circunstancia de que quienes adquieren la infección no están vacunados o no han pasado la enfermedad», señala el experto de la Dirección General de Salud Pública.

También muy cerca, en Marruecos, el sarampión tiene el terreno abonado. En el reino alauita se han dado unos 10.000 casos en lo que llevamos de año, explica Montesdeoca.

«En cualquier momento el sarampión puede entrar en Canarias, pero no es motivo de alarma, porque lo importante es que se controle y eso se consigue teniendo a la mayor parte de la población vacunada», afirma.

En este sentido, precisa que de los 16.000 casos registrados durante el año pasado en el Este de Europa, el 88% de las personas infectadas no tenía ninguna dosis de la vacuna. Por eso recomienda a las familias canarias que comprueben que los pequeños tienen puesta la segunda dosis de los tres años y, si no es así, que no duden en ponérsela. «Es efectiva y súper segura. De las mejores vacunas que tenemos», sostiene.