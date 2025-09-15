Canarias amplia el centro de salud de Guanarteme con 53 consultas y urgencias 24 horas La reforma responde al crecimiento de la zona, que ya cuenta con más de 50.000 tarjetas sanitarias individuales

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:26 | Actualizado 13:40h.

El Gobierno de Canarias ha reforzado la atención sanitaria en Las Palmas de Gran Canaria con la ampliación del Centro de Salud de Guanarteme, que ahora contará con 53 consultas y un servicio de urgencias operando las 24 horas del día. La obra, que ha supuesto una inversión de 740.000 euros cofinanciados por fondos europeos, busca mejorar la respuesta asistencial en una de las zonas con mayor crecimiento poblacional de la capital, según informa el Ejecutivo autonómico.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la consejera de Sanidad, Esther Monzón, visitaron este lunes las nuevas instalaciones, que incorporan servicios de Medicina Familiar y Comunitaria, Pediatría, Psicología Clínica, Fisioterapia, Trabajo Social y Matronas, entre otros. También se habilitan espacios para realizar ecografías abdominales, espirometrías, retinografías, electrocardiogramas y vacunaciones.

El centro, que cuenta con una población adscrita de 50.649 tarjetas sanitarias individuales, prestará además asistencia en programas como el AP-Cuida2, orientado a la continuidad de cuidados tras el alta hospitalaria. Con una plantilla de 144 profesionales, el centro también desarrolla labores de docencia sanitaria y participa activamente en programas comunitarios como las Aulas de Salud.

Las actuaciones realizadas se enmarcan en una estrategia de mejora de la red de Atención Primaria en Canarias, especialmente en zonas en expansión urbana como Guanarteme.

Una inversión de 740.881 euros

El presidente destacó que la inversión efectuada de 740.881 euros, cofinanciados en un 85 por ciento por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), «mejora la capacidad asistencial del centro y permite dar respuesta a la demanda de la población de esta zona en expansión de la capital grancanaria, que había quedado limitada para nuevas prestaciones».

En este sentido, el presidente de Canarias destacó que «obras como la de este centro de salud confirmar el objetivo prioritario de acercar la atención sanitaria a los ciudadanos y ciudadanas».

Por su parte, Esther Monzón precisó que «el crecimiento poblacional y la incorporación de nuevas prestaciones como Fisioterapia o Psicología clínica hicieron necesaria la ampliación del centro con una nueva planta para albergar los servicios asistenciales».

En el recorrido por las nuevas dependencias puestas a disposición de los usuarios también estuvieron presentes el gerente de Atención Primaria de Gran Canaria, Carlos Jorge, y los profesionales de este centro de Atención Primaria.

