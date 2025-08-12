Calor «inhumano» en el Insular y el HUC, con picos de 40 grados en oncología En el hospital grancanario «se han averiado dos máquinas enfriadoras» y en el tinerfeño no se puede instalar aire acondicionado en todo el edificio

La ola de calor está haciendo mella en pacientes y personal de dos hospitales públicos canarios, el Insular de Gran Canaria y el Universitario de Canarias (HUC), en Tenerife.

Las denuncias en redes de pacientes y personal se han sucedido estos días, describiendo golpes de calor en el personal sanitario y enfermos soportando en las habitaciones picos de hasta 40 grados que se intentan paliar a golpe de ventiladores.

Según la Consejería de Sanidad del Gobierno canario, la situación del HUC se debe a que en la vieja infraestructura –es un edificio de más de 50 años– «no se puede instalar aire acondicionado en todas sus plantas».

En el caso del Insular de Gran Canaria, la dirección del centro argumenta que el complejo hospitalario «cuenta con seis máquinas enfriadoras, de las que dos se han averiado debido a la sobrecarga provocada por esta ola de calor».

Ante esta situación, añade, la Gerencia «ha priorizado garantizar el flujo de aire acondicionado en las zonas asistenciales más sensibles y de atención a los pacientes y ha repartido equipos portátiles de ventilación y refrigeración en estas áreas».

«Estoy ingresada en la planta 10 del Hospital Insular. Con semejante ola de calor no tenemos aire acondicionado, ya hemos puesto reclamación en atención al paciente (...) Lo estamos pasando fatal, es una situación inhumana además de insalubre, ya que la temperatura que hay aquí es un caldo de cultivo para virus y bacterias», publica en sus redes una paciente del centro sanitario grancanario.

En otra denuncia, el reloj apenas marca las 8.00 horas y el termómetro, los 33 grados. Es la temperatura en la planta de Oncología del HUC y es lo que una trabajadora del centro hospitalario hizo público el domingo a través de su perfil de TikTok, en el que agregó: «La semana pasada llegamos a 40 grados». «Esto no es normal. Esto no es humano», resume, y relata que la planta carece de aire acondicionado. «Unos pocos ventiladores» se encargan de la tarea de refrescar el ambiente en la planta, pero el éxito es escaso.

El personal sanitario denuncia en un escrito que esta situación supone un «riesgo elevado de deshidratación y agravamiento del estado clínico» de los pacientes.

La dirección del hospital, por su parte, sostiene que «es consciente del malestar que ocasiona el aumento de las temperaturas, especialmente en un entorno donde el confort térmico es fundamental, por lo que está adoptando todas las medidas a corto y largo plazo para solucionar esta situación», señalan fuentes de Sanidad.

La sanitaria continúa su relato denunciando la situación de los y las pacientes, inmunodeprimidos y en tratamiento, debido a las altas temperaturas: «Están con febrícula, sudando y sin poder descansar». También se detiene en el personal sanitario, que «trabaja agotado, con mareos, hipotensión y dolor de cabeza» y que tira de inventiva para sobrellevar la situación, apagando determinadas luces, como la de los pasillos, descansando con los pies en alto «para no desfallecer» o utilizando «sueros congelados como compresas».

Sindicatos como Satse y Comisiones Obreras han secundado estas denuncias y han hecho hincapié en que el problema viene de lejos, al tiempo que han reclamado soluciones estructurales y no «parches», según informa Efe.

Desde la dirección del hospital tinerfeño se esgrime que el centro, construido en 1971, no cuenta con la estructura necesaria para poder instalar aire acondicionado en todas sus plantas, y como medida provisional ha distribuido unidades portátiles de climatización en la décima planta, la más afectada por el calor.

Además, se ha aplicado en ésta y en la octava y la novena planta pintura térmica en la cubierta plana del edificio y se ha colocado una lámina térmica en las ventanas y puertas balconeras de las habitaciones de la fachada sur.

A medio plazo, se trabaja en la climatización de todas las plantas de hospitalización y en la mejora de la envolvente térmica del edificio, y en paralelo se está trabajando en aumentar la capacidad eléctrica del mismo.

También en pediatría

En las redes también ha denunciado la situación la madre de un niño ingresado en la planta de pediatría del hospital tinerfeño: «Es inhumano lo que están viviendo los niños con la ola de calor que tenemos, no hay aire acondicionado (...) y los niños en las habitaciones lo están pasando, mi hijo no se puede mover de la cama porque está operado recientemente de la espalda y ni siquiera puedo sentarlo en su carro para poder airearlo un poco». Y añade que está con un ventilador «que nos ha proporcionado la planta, ojalá pudieran tener ventiladores para todas las habitaciones pero no es así».

