Por segundo año consecutivo, Hospitales Universitarios San Roque cuida la salud del deporte de élite

Lunes, 29 de septiembre 2025, 09:32 Compartir

La Asociación de Clubes de Élite de Gran Canaria y Hospitales Universitarios San Roque renuevan por segundo año consecutivo su alianza estratégica, una colaboración que une salud y deporte al más alto nivel competitivo en las islas. Los nueve equipos canarios que compiten en primera división nacional han iniciado la temporada 2025 con sus correspondientes chequeos médicos de pretemporada, realizados en las instalaciones de HUSR en Las Palmas por un equipo médico multidisciplinar compuesto por especialistas en Cardiología, Medicina General, Medicina Deportiva y Enfermería especializada.

El grupo sanitario vela por la salud de los deportistas con atención médica especializada y de alta calidad

Hospitales Universitarios San Roque continúa afianzando su posición como referente en medicina privada de alta especialización.

Nueve equipos canarios de primera división confían en el grupo privado sanitario líder del archipiélago

Ampliar

Ampliar

Ampliar

En primera división con Hospitales Universitarios San Roque

Los equipos que forman parte del Club de Élite y que militan en la máxima categoría en sus respectivas disciplinas son: Club Deportivo Balonmano Remudas Isla de Gran Canaria (Rocasa), Club Voleibol Jav Olímpico, Club Hockey Molina Sport, ADM Econy, Unión Deportiva Taburiente, Club Voleibol Guaguas, Club Voleibol Sayre Mayser, Club Deportivo Voleibol San Roque y Club Deportivo Teldeportivo.

En total, cerca de 170 deportistas de alto nivel se han sometido a reconocimientos médicos exigentes, reforzando la importancia de una preparación integral y segura antes de iniciar la competición. El grupo sanitario será el encargado de velar por la salud de estos deportistas durante toda la temporada, ofreciendo una atención médica especializada, cercana y adaptada a las exigencias del deporte profesional. Desde la Asociación de Clubes de Élite de Gran Canaria destacan que «contar con un servicio sanitario de referencia a nivel nacional es clave para asegurar el bienestar y rendimiento de nuestros atletas. Tenemos un futuro prometedor, con un respaldo médico que está a la altura del deporte de élite». Esta colaboración reafirma el compromiso de ambas instituciones en la promoción del deporte de élite y la salud en la isla, marcando un hito en la unión entre la medicina de alta especialización y el deporte de alto rendimiento.