Primeros auxilios pediátricos para familias en Hospital San José

De izq. a drcha: Miguel Ruiz San Román, gerente de Hospital San José junto a parte del equipo docente coordinado por el Dr. Carlos Siles, pediatra del centro.

El Hospital San José vuelve a convertirse en punto de encuentro para familias comprometidas con la salud y la seguridad de los más pequeños. Su Servicio de Pediatría celebró la segunda edición del curso-taller gratuito «Primeros auxilios y cuidados básicos del niño en el domicilio», una formación práctica que enseñó a padres, madres y cuidadores cómo reaccionar de forma eficaz ante situaciones de emergencia.

El doctor Carlos Siles, pediatra y neonatólogo, coordinó la actividad, impartida junto a Héctor Almeida, traumatólogo; Blanca Montoro, pediatra; Haridian Rodríguez, enfermera de Urgencias y la médico Ana Siles: un equipo multidisciplinar volcado en transmitir conocimientos específicos, claros y útiles a padres y cuidadores.

«La formación a madres, padres y cuidadores es una medida de apoyo al desarrollo saludable de nuestros pacientes pediátricos»

«Enseñamos a las familias a proteger a los bebés durante sus primeros meses de vida y, a medida que crecen, lograr un equilibrio entre su seguridad y su autonomía»

Se abordó la importancia de mantener la calma en situaciones de crisis y cómo crear un entorno que minimice los riesgos para los niños. Se ofrecieron pautas sobre cómo actuar en casos de reanimación cardiopulmonar básica, ahogamiento en piscina, fiebre o convulsiones febriles. También, se mostraron técnicas para atender quemaduras, heridas y traumatismos, así como la forma de actuar ante caídas con pérdida de conocimiento, atragantamientos o la presencia de cuerpos extraños en nariz, oídos y ojos. El taller incluyó además la respuesta inmediata frente a reacciones alérgicas graves como la anafilaxia y cómo proceder respecto a los servicios de emergencia en caso necesario.

«Saber cómo actuar, con la tranquilidad de poder ayudar y proteger al niño, o no saber qué hacer, con la consecuencia de incrementar el riesgo y la sensación de impotencia en caso emergencia, marca la diferencia entre una situación anecdótica o de consecuencias dramáticas, por lo que este curso es muy importante para los padres y las personas que cuidan de niños», señaló Miguel Ruiz San Román, director gerente del centro hospitalario.

La experiencia, valorada como «excelente» por los asistentes en las encuestas de satisfacción, combinó teoría y práctica para que cada participante se sienta preparado ante situaciones de peligro.

Con iniciativas como esta, Hospital San José reafirma su compromiso con la educación sanitaria y la prevención, brindando a las familias la tranquilidad de saber que cuentan con las herramientas necesarias para cuidar y proteger a sus hijos en cualquier circunstancia.

