Cómo prevenir y actuar ante las urgencias ginecológicas más frecuentes en verano

El verano presenta una serie de condiciones que pueden influir en la salud ginecológica, ya que las altas temperaturas, el aumento de la humedad y la exposición al sol pueden desencadenar diversas urgencias o problemas de salud en el aparato reproductor femenino.

«Es importante tomar precauciones básicas, como mantener la zona íntima limpia y seca, usar ropa adecuada y mantenerse hidratada, medidas que pueden reducir significativamente los riesgos.», explica el doctor Salvador del Rosario, especialista en ginecología y obstetricia del Hospital Universitario Vithas Las Palmas.

Entre las consultas y urgencias más frecuentes destacan las infecciones vulvovaginales y urinarias ya que el calor y la humedad favorecen la proliferación de hongos, bacterias y otros microorganismos, lo que puede provocar infecciones como la candidiasis vaginal, vaginosis bacteriana o infecciones del tracto urinario (ITU).

«Ardor, picazón, flujo vaginal anormal (normalmente espeso y blanco en la candidiasis), dolor al orinar y necesidad frecuente de orinar en el caso de las infecciones urinarias. Es importante ante estos síntomas consultar a un especialista con rapidez para un diagnóstico y tratamiento adecuado y no automedicarse», asegura el ginecólogo.

Y es que no se prescribe el mismo tratamiento para una candidiasis, causada por hongos, que de una infección vaginal provocada por bacterias. Para ello, el Hospital Universitario Vithas Las Palmas cuenta con un servicio de urgencias ginecológicas presencial abierto 24 horas durante todo el año.

Las infecciones del tracto urinario son más comunes durante el embarazo debido a los cambios hormonales y la presión del útero sobre la vejiga, al igual que la candidiasis vaginal. «Durante el embarazo, el aumento de los niveles de estrógeno favorece un ambiente propicio para el crecimiento de hongos», detalla el doctor Del Rosario. Lo mismo ocurre con los golpes de calor.

Los trastornos menstruales por cambios hormonales son también habituales en el estío. Los cambios en el ritmo circadiano, la exposición al sol y el estrés de las vacaciones o los viajes pueden influir en el ciclo menstrual de algunas mujeres, provocando sangrado irregular, dolores menstruales intensos, acné o cambios en la piel.

Por último, las aftas o lesiones por roce (por el uso de bikini o ropa ajustada), que se caracterizan por irritación, enrojecimiento y dolor, se debe al uso de ropa mojada o ajustada durante largas horas.

Recomendaciones para cuidar la salud ginecológica en verano

Para que el verano transcurra sin problemas de salud ginecológicos existen algunas recomendaciones básicas:

• Higiene adecuada: mantener una buena higiene íntima. evitar el uso excesivo de productos perfumados o con químicos agresivos que puedan alterar el pH vaginal.

• Protección solar: la exposición al sol en la zona genital también debe ser cuidadosa. Usar protector solar si se planea estar mucho tiempo al sol, especialmente en la parte superior de los muslos o el abdomen.

• Evitar la ropa ajustada: durante el verano, optar por prendas más holgadas y de materiales naturales como el algodón, que permiten que la piel respire.

• Hidratación: beber agua de manera constante para evitar la deshidratación y mantener la mucosa vaginal y su pH en buenas condiciones.

• Micciones regulares: es fundamental ir al baño de forma regular.

• Evitar tomar antibióticos si no son bajo prescripción médica: pueden alterar la flora vaginal, aumentar el riesgo de que proliferen otros microorganismos no deseados y provocar resistencias a los antibióticos no deseadas en el caso de necesitar la toma de los mismos en ocasiones futuras.

