HPS, servicio médico oficial de la Fiesta de la Bici

Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:34

Hospital Perpetuo Socorro (HPS) participó como patrocinador y servicio médico oficial de la Fiesta de la Bici de Las Palmas de Gran Canaria 2025, una cita ya consolidada en el calendario de la ciudad que reunió a miles de participantes para disfrutar de una jornada en la que el deporte, la salud y la diversión fueron protagonistas.

Desde la plaza de Belén María hasta la Fuente Luminosa, recorriendo la Avenida Marítima, los ciclistas, de todas las edades, vivieron un ambiente festivo y familiar, que finalizó en un espacio donde disfrutaron con música en directo, actividades lúdicas, talleres infantiles y una zona gastronómica.

El dispositivo médico de HPS, coordinado por Juan José Díaz, estaba compuesto por tres médicos, dos enfermeros y personal de ambulancias, preparados para atender cualquier eventualidad durante la jornada. Desde las 10:00 horas, dos ambulancias —una de Soporte Vital Básico (SVB) y otra de Soporte Vital Avanzado (SVA)— estuvieron presentes en la plaza de Belén María. Durante el recorrido, la de SVB marcaba el inicio mientras que la de SVA cerraba la caravana.

En la Fuente Luminosa se instaló el hospitalito completamente equipado con material de curas, traumatología y soporte vital avanzado, operativo desde primera hora y hasta el cierre de la jornada.

La directora Comercial de Marketing y Comunicación de Hospital Perpetuo Socorro, Eva Molina Barber, manifestó la importancia apoyar este tipo de iniciativas. «Como centro hospitalario es una prioridad para nosotros brindar soporte sanitario en este tipo de actividades, donde la salud y el deporte se dan la mano».

Agradece al equipo médico de HPS que trabajó durante la jornada velando por el cuidado de los ciclistas y el público. «Gracias a su compromiso, los asistentes pudieron disfrutar de la Fiesta de la Bici con la confianza de estar en las mejores manos», señala.

El apoyo de Hospital Perpetuo Socorro a la Fiesta de la Bici no solo refuerza la apuesta por la movilidad sostenible, también contribuye a difundir valores relacionados con la salud, el deporte y el bienestar colectivo. Con su participación en este evento el grupo hospitalario refuerza una vez más su compromiso con la sociedad grancanaria, fomentando hábitos de vida saludables y apoyando el desarrollo de eventos que promueven la movilidad sostenible y el deporte en familia.