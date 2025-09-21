HPS, acreditado por la Consejería de Sanidad como Hospital Universitario El alumnado de Medicina podrá hacer sus prácticas clínicas en unas instalaciones modernas, con la tecnología más puntera y unidades especializadas

Hospital Perpetuo Socorro (HPS) ha sido acreditado como Hospital Universitario por parte de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, un reconocimiento que lo consolida como referente en la integración de asistencia, docencia e investigación en el Archipiélago. Con esta certificación, HPS podrá acoger a estudiantes del grado de Medicina, en numerosas especialidades, que tendrán la oportunidad de realizar sus prácticas en un entorno clínico real, guiados por profesionales de reconocido prestigio nacional e internacional y con acceso a instalaciones y equipamiento de última generación.

El camino hacia la acreditación se inició en abril de 2024, cuando se presentó la documentación ante el Servicio Canario de Salud (SCS) por parte del departamento financiero y de dirección de HPS. El proceso burocrático para conseguir la distinción incluía acreditar recursos humanos y de infraestructura, tanto docentes como asistenciales, y finalizó con la visita de los inspectores que verificaron que todo lo recogido en la memoria se cumple fielmente.

La acreditación es el resultado de un proceso de expansión que ha vivido el Grupo Hospitalario en los últimos años. Se ha duplicado el número de quirófanos y, por tanto, la actividad quirúrgica, con unas infraestructuras donde destaca el avanzado equipamiento y la innovadora tecnología médica, doblando la capacidad operativa, optimizando la precisión, la seguridad y el confort en cada intervención. Además de ello se han abiertos nuevas camas y culminado obras que han reforzado su espacio para integrar la asistencia e investigación con la enseñanza y las prácticas clínicas.

«Esta inversión en nuevas infraestructuras nos permite atender a más pacientes, en mejores condiciones, y nos garantiza que los futuros profesionales se formen con los mismos estándares de calidad que tienen los grandes centros internacionales», señala el CEO de Hospital Perpetuo Socorro, Dr. Jorge Petit.

A ello se le suma el contar con un amplio catálogo de servicios, ya que para ser hospital universitario hay que contar con, al menos, con el 75% de las especialidades que marca el decreto del Gobierno de Canarias. «Se incluyen áreas médicas y todos los servicios que ofrece un gran hospital: urgencias, consultas, quirófanos, hospitalización o anatomía patológica, entre otras», explica Norma Nehrlich del departamento financiero de Hospital Perpetuo Socorro.

«Actualmente tenemos capacidad suficiente para los alumnos de la Universidad Fernando Pessoa Canarias, pero el convenio se podrá ampliar a otras universidades siempre que podamos garantizar plazas adecuadas para su alumnado», señala Nehrlich. Además de los estudiantes que se incorporarán de Medicina, HPS ya acoge universitarios en prácticas de los grados de Enfermería, Fisioterapia, Logopedia y Psicología, reforzando así su papel como centro de referencia para la formación en Ciencias de la Salud.

El reconocimiento como hospital universitario no solo beneficia a los estudiantes en prácticas y a los profesionales de HPS, también repercute en los pacientes y en la sociedad en su conjunto. La colaboración con la universidad potencia la investigación, el desarrollo y redunda en una atención con una alta calidad.

HPS, un grupo hospitalario que mira al futuro

La acreditación es muy importante para la historia del hospital y reafirma la apuesta por la excelencia asistencial, además de convertirlo en un motor de formación e innovación en Canarias. «Estamos muy orgullosos de abrir nuestras puertas a los futuros profesionales, que tendrán la oportunidad de aprender en un entorno clínico real, junto a especialistas de reconocido prestigio y con acceso a la tecnología más avanzada», afirma Jorge Petit.

Señala la importancia del intercambio de conocimientos, pues las prácticas y formación permitirá a los profesionales de HPS transmitir su experiencia y, al mismo tiempo, enriquecerse con la mirada fresca de las nuevas generaciones. En esta línea, subraya que «la unión entre asistencia, docencia e investigación constituye la base sobre la que debe asentarse una sanidad moderna, de calidad y sostenible. Solo a través de esta integración es posible responder a los retos del futuro y garantizar a los pacientes una atención integral, humana y de vanguardia».

Con esta acreditación, el Hospital Perpetuo Socorro reafirma su apuesta por una sanidad moderna, sostenible y de calidad, en la que la asistencia, la docencia y la investigación se integran como pilares inseparables. Y se suma a los numerosos reconocimientos que acreditan la excelencia en su modelo de gestión, así recientemente obtuvo el certificado EFQM500 Plus.