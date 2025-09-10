El Hospital ICOT Ciudad de Telde inaugura sus nuevos quirófanos y UCE El Hospital ICOT Ciudad de Telde continúa ampliando su cartera de servicios con la puesta en marcha de una nueva área quirúrgica y una unidad de cuidados especiales, convirtiéndose en el primer centro hospitalario del municipio que cuenta con quirófanos

Esta nueva área, diseñada, construida y equipada con los avances más modernos, está dotada de dos quirófanos, una sala de esterilización y una unidad de cuidados especiales (UCE). Esta importante mejora se integra en un ambicioso proyecto de ampliación de las instalaciones y adquisición de nuevo equipamiento del Hospital ICOT Ciudad de Telde, con el objetivo de reforzar sus capacidades asistenciales y terapéuticas.

En una primera fase se realizarán cirugías en las especialidades de traumatología y cirugía ortopédica, cirugía general y del aparato digestivo, cirugía anorrectal y tratamientos avanzados en la unidad del dolor, contando con médicos y cirujanos con una amplia experiencia en cada una de estas áreas.

El Dr. Eduardo Cionfrini, director médico del Grupo ICOT, traumatólogo y cirujano ortopédico, destaca que «con la apertura de nuestros quirófanos damos respuesta a una necesidad de Telde, garantizando una atención más ágil, cercana y resolutiva».

Con estos nuevos servicios, el Hospital ICOT Ciudad de Telde consolida su apuesta por una atención sanitaria integral y de calidad, reforzando su compromiso con la población de Telde y del sureste de la isla de Gran Canaria.

Referentes en traumatología y cirugía ortopédica

El servicio de traumatología del Grupo ICOT está especializado en el tratamiento de todo tipo de patologías del sistema musculoesquelético. Con más de 35 años de experiencia, el Grupo ICOT fue pionero en Canarias en técnicas de cirugía mínimamente invasiva —como la artroscópica y la percutánea— que reducen los tiempos de recuperación y mejoran los resultados funcionales.

Nueva área de cirugía general y proctología

La incorporación de los quirófanos ha permitido sumar un nuevo servicio de cirugía general y del aparato digestivo, en el que se realizarán desde cirugías menores (extirpación de quistes cutáneos, lipomas, tumores benignos de piel o tejido subcutáneo) hasta cirugías mayores ambulatorias, como intervenciones de pared abdominal y cirugía laparoscópica para el tratamiento de hernias.

Dentro de este nuevo servicio destaca especialmente la cirugía anorrectal, orientada a proporcionar soluciones eficaces a las principales patologías proctológicas como hemorroides, fisuras, fístulas, lesiones por VPH, prolapso rectal o incontinencia fecal.

Unidad del dolor con el mayor equipo experto

Otra de las grandes novedades es la incorporación de procedimientos mínimamente invasivos dentro de la unidad del dolor del Hospital ICOT Ciudad de Telde, que cuenta con el mayor equipo multidisciplinar de expertos en el tratamiento del dolor crónico, ya sea de origen musculoesquelético, oncológico u otras causas, así como el dolor agudo y el tratamiento de la fibromialgia.

Las intervenciones se realizan en quirófano, mediante el trabajo coordinado de médicos especialistas en rehabilitación, anestesiología, medicina interna y neurología, junto al personal de enfermería. El tratamiento se complementa con fisioterapia, terapia ocupacional y neuropsicología, lo que permite un abordaje integral y altamente efectivo, con resultados rápidos y una mejora significativa en la calidad de vida de las personas que conviven con dolor crónico.