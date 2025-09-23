El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias, entre las entidades públicas más transparentes de la comunidad Este colectivo profesional ha obtenido un 10 sobre 10, la nota más alta, en la reciente evaluación realizada por el Gobierno de Canarias

El Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias (COFC) ha obtenido la calificación más alta, un 10 sobre 10, en la reciente evaluación de los portales de transparencia de las entidades públicas canarias correspondiente al Índice de Transparencia de Canarias #ITCanarias2023-2024, realizada a finales de 2025 por el Comisionado de Transparencia del Gobierno de Canarias.

Este reconocimiento sitúa al COFC como una de las corporaciones de derecho público más transparentes del archipiélago y avala el compromiso de la institución con la buena gobernanza, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública, de acuerdo con lo establecido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y la Ley Canaria 12/2014, de 26 de diciembre.

«Obtener la máxima puntuación supone una inmensa satisfacción para la institución, pero también una responsabilidad renovada, que nos impulsa a seguir mejorando para que tanto la colegiación como la ciudadanía canaria puedan conocer de forma clara cómo se gestionan los recursos colegiales y se toman las decisiones que afectan a la profesión y al funcionamiento del colegio», ha indicado Vanesa Eugenio, presidenta del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias.

Según señalan desde este colegio profesional, este resultado es fruto de un trabajo continuado y riguroso en los últimos años, en los que se han adoptado una serie de medidas clave, como la publicación proactiva de información. A través de su portal de transparencia, el COFC publica de manera sistemática y actualizada presupuestos, cuentas anuales, contratos, convenios y subvenciones.

Además, se ha implementado un canal claro y eficaz que garantiza a cualquier persona el acceso a la información colegial dentro de los plazos legales y el equipo del COFC trabaja de forma permanente en la actualización de sus protocolos internos para asegurar la calidad, claridad y accesibilidad de la información.

Otro aspecto que se ha valorado en esta evaluación es la formación y compromiso institucional, con el refuerzo en la capacitación del personal en materia de transparencia y buen gobierno, asegurando una cultura organizacional alineada con estos principios.

Asimismo, el COFC ha participado activamente en las jornadas formativas organizadas por el propio Comisionado y ha llevado a cabo diversas modificaciones en su página web para adecuarla a los criterios exigidos en materia de transparencia.

El impacto de este reconocimiento, según indican desde el COFC, trasciende lo interno: fortalece la confianza de las personas colegiadas, mejora el servicio que ofrecemos, y posiciona esta entidad profesional como un referente en buenas prácticas institucionales, contribuyendo a dignificar y visibilizar el papel de los colegios profesionales en Canarias como garantes del interés general.

Con este reconocimiento, el Colegio reafirma su apuesta por la excelencia institucional, convencido de que la transparencia es la base de la confianza y una herramienta esencial para una comunicación honesta con la sociedad.

«Este logro demuestra nuestro firme compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el servicio público. Para nosotros no es un punto de llegada, sino un punto de partida para seguir mejorando y consolidando un modelo de gestión abierto, ético y responsable», añadió Eugenio.