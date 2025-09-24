La cirugía íntima masculina gana terreno en Canarias como opción de bienestar Cada vez más hombres en las islas se interesan por intervenciones médicas íntimas que mejoran tanto la estética como la confianza personal. El Gabinete de Urología y Andrología (GUA), con el doctor Pablo Juárez del Dago al frente, explica cómo estas técnicas están dejando de ser tabú

Dr. Pablo Juárez del Dago, especialista en urología y andrología del Gabinete de Urología y Andrología (GUA).

En España, cerca del 30% de los varones ha consultado alguna vez por cuestiones relacionadas con su salud sexual, según datos de la Asociación Española de Urología. En Canarias, este interés se traduce en un aumento de consultas sobre cirugía estética íntima masculina: un conjunto de intervenciones médicas que, más allá de lo estético, buscan mejorar la autoestima, la funcionalidad y la calidad de vida.

Un cambio en la forma de cuidarse

La salud y el bienestar masculino han cambiado en la última década. Cada vez es más común ver a hombres que cuidan su alimentación, su estado físico o su piel. A este fenómeno se suma ahora el interés por la salud íntima, un terreno que durante mucho tiempo permaneció oculto entre silencios y tabúes.

«Hoy los hombres se permiten hablar con más naturalidad de temas que antes eran impensables, como la cirugía íntima. Y eso es positivo, porque significa que buscan soluciones seguras y profesionales, en lugar de quedarse con la duda o la inseguridad», explica el doctor Pablo Juárez del Dago, especialista en urología y andrología del Gabinete de Urología y Andrología (GUA), en Las Palmas de Gran Canaria.

Beneficios más allá de la estética

Si bien estas intervenciones buscan mejorar la proporción o el aspecto, en GUA explican que lo que les distingue es un trabajo interdisciplinar, en el que urólogos, andrólogos y especialistas en salud sexual suman su experiencia para acompañar al paciente con una atención integral.

«El bienestar no es solo una cuestión de imagen. Cuando un hombre se siente seguro con su cuerpo, eso se refleja en su vida de pareja, en su vida sexual y en su día a día. La confianza también es salud», apunta Juárez del Dago.

Avances médicos y técnicos

Los progresos en cirugía estética masculina han permitido que hoy las intervenciones sean más seguras y con resultados más predecibles. Técnicas como la lipotransferencia con células propias, materiales biocompatibles o suturas absorbibles han mejorado la recuperación y reducido las complicaciones.

Además, se incorporan cada vez más evaluaciones psicológicas y de suelo pélvico, para que el abordaje sea integral. «El paciente no se trata solo desde lo quirúrgico: valoramos también el contexto emocional y funcional», señalan desde el GUA.

Un fenómeno que crece en Canarias

El aumento de consultas en las islas refleja una tendencia cultural más amplia: los hombres buscan cuidarse de manera integral y naturalizan temas antes silenciados. «La cirugía íntima masculina está dejando de ser tabú. Normalizar la conversación permite que los pacientes tomen decisiones informadas y seguras», concluye el doctor.

¿En qué consiste la cirugía íntima masculina?

Se trata de un conjunto de técnicas médicas, quirúrgicas o mínimamente invasivas, destinadas a mejorar la estética o la función del área genital.

Entre las más habituales se encuentran: ● Alargamiento peneano , que se logra mediante la liberación parcial del ligamento suspensorio, con un aumento visible en la flacidez.

● Aumento de grosor , generalmente a través de lipotransferencia, empleando grasa propia del paciente para conseguir un resultado natural.

● Liposucción del pubis , recomendada en varones con acumulación de grasa en esa zona, que «desentierra» el pene y mejora su aspecto.

● Correcciones funcionales , como el tratamiento de curvaturas excesivas o el pliegue penoescrotal, que pueden generar molestias.

«Son procedimientos protocolizados, que hoy se realizan con plena seguridad. En muchos casos hablamos de cirugía mayor ambulatoria: el alta se produce en 24 horas y la recuperación cotidiana es rápida, siempre con seguimiento médico cercano», subraya el especialista.

