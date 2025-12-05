Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Begoña Hernández. Enfermera.
Begoña Hernández. Enfermera. C7
Píldoras de salud del Colegio de Enfermería de Las Palmas

Ayuda para dejar de fumar

El tabaco sigue siendo en España la primera causa de muerte prematura evitable

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:30

Colegio de Enfermería de Las Palmas:

Año tras año, el consumo de tabaco sigue experimentando un ligero descenso, pero en el mundo sigue habiendo 1.250 millones de personas fumadoras.

El tabaquismo es una patología crónica causada por la dependencia adictiva, psicológica y social a la nicotina. Fumar causa enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer, por lo que dejar de fumar es siempre la mejor opción.

Si eres fumador, solicita apoyo profesional a tu enfermera de atención primaria. Te ofrecerá orientación, seguimiento y pautas personalizadas para culminar el proceso con éxito.

www.celp.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los días que abrirán las tiendas en Canarias durante el puente de diciembre
  2. 2 Vecinos de Santa Catalina exigen que se desmonte la feria: «La Navidad estridente no es paz, salud ni empatía»
  3. 3 Muere al volcar su turismo en San Bartolomé de Tirajana
  4. 4 La calima viene para quedarse: la Aemet advierte sobre el puente de diciembre en Canarias
  5. 5 La Guía Repsol premia a las monjas de un pequeño municipio de Canarias por sus truchas de batata
  6. 6 España se retira por primera vez de Eurovisión tras el respaldo de la UER a Israel
  7. 7 Fallece Enrique Delgado, presidente de Yecasa y Gramelcan, el primer grupo granelero de Canarias
  8. 8 Las Palmas de Gran Canaria abre las puertas a la Navidad
  9. 9 Muere una niña de 13 años tras caerse de un edificio abandonado en Tenerife
  10. 10 Condenan a un hombre a 7 años de cárcel tras encontrar un kilo de cocaína en su coche

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Ayuda para dejar de fumar