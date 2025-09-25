El bono del viaje para tratar a su hijo con cáncer llega un día tarde: «Yo puedo adelantar el dinero pero hay familias que no» La familia de Elías Herrero, un niño grancanario de ocho años con leucemia, denuncia en redes «la falta de agilidad» en el trámite urgente | Sanidad dice que no hubo retraso: la petición llegó el miércoles y se firmó este jueves

Elías Herrero tiene ocho años, una sonrisa que se ilumina con cada partido de la UD Las Palmas y un calendario marcado por la palabra esperanza. Hace 77 días recayó en la pesadilla de la leucemia y este viernes debe estar en Madrid para ser valorado en el hospital donde se sigue su tratamiento. La orden médica de traslado «urgente» se dio este pasado martes desde Oncología del Hospital Materno-Infantil y se activó el protocolo de inmediato. El padre del pequeño denunció anoche en redes sociales que el dinero para los billetes de avión, que la Consejería de Sanidad emite mediante bonos canjeables, no llegaron a tiempo. Lo compraron ayer miércoles y este jueves llegaron a Madrid.

«El martes ya estaba todo preparado desde Oncología, se mandó al jefe de servicio, a Secretaría del hospital y pasó a la Dirección del Área de Salud. Allí se quedó el papel. El miércoles a mediodía nos dicen que falta esa última firma, y que ya no les daba tiempo», explica Nauzet Herrero, padre de Elías, en conversación telefónica.

El procedimiento, se queja, obliga a pasar por cinco despachos antes de que se pueda emitir el bono definitivo: «Al final todo se retrasa por una firma. Y estamos hablando de un niño que tiene que viajar con urgencia, tenía que ser hoy [por este jueves] sí o sí». La familia adelantó el dinero: «Yo puedo pagarlo gracias a que tengo un pequeño fondo guardado. Pero, ¿y las familias que no pueden?»

Según fuentes de Sanidad, se actuó «siguiendo los trámites y con la máxima celeridad». La petición para el bono de viaje de la familia llegó a la Dirección de Área de Salud ayer al mediodía y fue firmada este jueves a las 8.30 horas. Elías y su familia ya volaban rumbo a Madrid. Sanidad, que destaca que comprende la deseperación de los padres ante la enfermedad del niño, destaca que la familia tendrá ya el dinero del viaje.

El problema es que el niño no puede volar el mismo día de su cita hospialaria, por ir y por eso necesitaban el bono, como muy tarde.

«Pido agilizar la gestión administrativa»

Nauzet Herrero quiere incidir en que la responsabilidad no recae en el personal médico, pues ellos también sufren como los padres. De hecho, remarca que la oncóloga de su hijo recibió las noticias con la misma angustia que él. «Hemos podido asumirlo, pero pido que se revise el sistema para tratar de agilizar la gestión administrativa en casos urgentes como el de Elías, porque hay una falta de agilidad clara», opina Herrero.

Según explica el padre, la cita en Madrid de este viernes servirá como toma de contacto en un momento clave del tratamiento de Elías tras su recaída. Ahora inicia un tercer ciclo de quimioterapia después de semanas especialmente duras. «Está bajo de defensas y muy cansado, pero está remontando», indica.

El motor de Elías

En medio de todo, el pequeño se aferra a su mayor pasión: el fútbol. Adora a la UD Las Palmas, su equipo del alma. En agosto, el club lo recibió en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco y compartió su visita en redes sociales con un mensaje cargado de cariño: «Hoy el césped se llenó de fuerza y energía con la visita de Elías. Nuestro pequeño gran héroe (...). Sigue jugando el partido más importante con una gran sonrisa».

Ese día, posó con los porteros, charló con los jugadores y se llevó una camiseta amarilla que guarda en su colección como un tesoro. Su rostro iluminado en las fotos junto a los jugadores de la primera plantilla resume mejor que nada lo que significa para él un balón: un refugio, un impulso y, sobre todo, una esperanza que late al mismo ritmo que su corazón amarillo.

