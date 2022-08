Aumentan los ingresos de lesión medular por enfermedades degenerativas

La lesión medular no traumática ya supone el 53 % de los ingresos en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo al disminuir el número de hospitalizaciones por lesiones medulares relacionadas con traumatismo por accidente.

Según datos del último balance anual de ingresos de este hospital, que es referencia nacional en el tratamiento de lesiones medulares, en 2021 se atendieron un total de 258 pacientes nuevos con lesión medular aguda. De ellos, los ingresos por traumatismos representaron el 47 por ciento, mientras que las lesiones no traumáticas, es decir, enfermedades neurológicas con afectación de la médula espinal, supusieron el 53 por ciento.

Los orígenes de las lesiones medulares no traumáticas provienen fundamentalmente de enfermedades degenerativas, inflamatorias, infecciosas, vasculares y tumorales, pero también hay causas congénitas y complicaciones quirúrgicas.

Según el balance de este centro, las enfermedades que han provocado lesión medular en el último año han sido, en primer lugar, de origen degenerativas, seguidas de las tumorales, vasculares e infecciosas.

A pesar de que la lesión medular no traumática es más relevante cuantitativamente en personas mayores, como consecuencia del envejecimiento de la población, también se produce en personas de mediana edad, en niños y en adolescentes.

En este sentido, las estrategias rehabilitadoras en pacientes con lesiones medulares de origen no traumático no son diferentes a las que se aplican en aquellos cuya lesión es de origen traumático, ya que las fases por las que pasan los pacientes son las mismas. Aún así, «las lesiones por causa médica tienen más patologías asociadas y, por lo tanto, es probable que el paciente tenga cierto deterioro cognitivo previo no relacionado con la lesión medular, lo que interfiere en el proceso rehabilitador», según explica la doctora Elisa López-Dolado, especialista en Rehabilitación y experta en lesión medular pediátrica.

Según esta doctora, «las causas médicas de lesión medular son mucho más heterogéneas, por lo que hay que ir individualizando mucho más el tratamiento que en aquellas lesiones de causa traumática».