Aumentan los casos de infección respiratoria en Canarias con la gripe a la cabeza de los contagios

Las infecciones respiratorias agudas (IRAs) en Canarias han aumentado «ligeramente» en la segunda semana de enero, tras las fiestas navideñas, con 836,4 casos por 100.000 habitantes, según el último informe de la dirección general de Salud Pública, 85,3 contagios más que la primera semana del año y más alta que en diciembre. Entre estas infecciones, señala además el informe, la gripe se encuentra a la cabeza de los contagios, situación que también se repite en la península.

«Aquí teníamos el pico máximo de incidencia de la gripe a mitad de enero o principios de febrero. Pero este año hemos tenido una gran cantidad de casos en el mes de diciembre, antes de lo habitual. Es pronto para decir si hemos llegado o no al pico. Además, a hora que bajan las temperaturas la tendencia será alcista y no solo de la gripe», recuerda Amós García Rojas, jefe de Epidemiología de Salud Pública. Y es que los virus que causan estas infecciones «en temperaturas frías se sienten mejor» y si nos metemos «en espacios poco ventilados» el contagio es más probable.

Amós García explica que este año la gripe «no viene más fuerte. El virus de la gripe siempre es fuerte para las personas vulnerables. Lo que ocurre es que ha vuelto a estar presente» tras dos años de práctica ausencia ante la dominancia del virus de la covid-19. Ahora que no hay un «virus alfa», como lo fue el SARS-CoV-2 durante la pandemia. «Lo que me preocupa es que este año vamos a seguir conviviendo con el covid» mientras también tenemos gripe y otras infecciones respiratorias «y en momentos puntuales puede haber sobrecarga del sistema sanitario por la amplia variedad de virus», reconoce.

Mascarillas

Otro de los cambios que tenemos este año es que al no ser el virus que causa la covid-19 el que más predomina y «al desposeernos de medios mecánicos como por ejemplo las mascarillas» es normal que haya «más casos de lo razonable» también de gripe, apunta el experto.

Además, sea cual sea «la letra» de la gripe, en referencia a que este año se ha detectado más GripeA, «no la hace especialmente perversa».

Ahora que ya se habla de que «pronto» se eliminará la obligatoriedad de las mascarillas también en el transporte público Amós García señala que «hay que ir recuperando espacios de normalidad según la pandemia pierde fuelle. Lo que si convienes marcar los tiempos razonablemente bien, perfilado otro tipo de intervención, no podemos olvidar nunca el mensaje preventivo a la ciudadanía». Es más, añade, «hay un sector amplio de la población cree que esta todo solucionado pero tenemos coberturas mejorables de la dosis de refuerzo contra la covid. La situación es mucho mejor que la que había antes, no hemos acabado con la pandemia -cabe recordar el caso de China- ahí seguimos. Estamos mejor, evidentemente, pero debemos insistir en la vacuna». y también recordar que «la mascarilla ahora no es obligatoria salvo en determinando ámbitos. Pero el que no se sea obligatoria no quiere decir que no sea recomendable. Una persona mayor vulnerable, en un espacio interior o en uno exterior con mucha gente debería utilizarla».

Vacunación

Sobre la vacunación contra la gripe Amós García dice que estamos en cifras similares al año pasado «que fue bastante bueno» y sin la presión de la pandemia, aunque reconoció que había bajado «un poco» el número de las mujeres embarazadas vacunadas. «Digamos que las coberturas son moderadamente satisfactorias, pero mejorables».