Aumentan en Canarias los problemas para encontrar antibióticos y anticoagulantes El abastecimiento de Ozempic ya se ha normalizado, según revela Luda Partners, la herramienta digital especializada en localizar medicamentos desabastecidos

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de noviembre 2025, 10:43

El desabastecimiento de medicamentos continúa afectando de forma significativa a Canarias, donde los antibióticos de uso sistémico, especialmente Furantoina, se sitúan entre los productos más difíciles de encontrar en las farmacias en vísperas de la Navidad.

Según un estudio de la herramienta digital Luda Partners, estos antibióticos representan el 10% de los medicamentos localizados mediante su tecnología, convirtiéndose en el grupo más afectado en el archipiélago.

Tras ellos, los tratamientos antibióticos en colirio, encabezados por Colircusi, suponen ya el 8% de las búsquedas realizadas en las farmacias canarias, fundamentalmente para infecciones oculares y de oído, según indica en una nota la la red digital de farmacias especializada en localizar medicamentos desabastecidos.

En tercer lugar se posicionan los fármacos para el tratamiento de coágulos, como Enoxaparina, que representan aproximadamente el 7% del total de localizaciones y se han convertido en otro de los medicamentos más difíciles de conseguir en el archipiélago.

Estos datos reflejan que, mientras algunas categorías mejoran a nivel nacional, Canarias enfrenta un deterioro en medicamentos esenciales, especialmente los utilizados en patologías crónicas o infecciosas. Solo en el último mes, Luda Partners ha localizado 2.784 presentaciones y productos sanitarios únicos, lo que evidencia la amplitud del problema en todo el país y su impacto particular en regiones insulares.

Contexto nacional: mejoría en diabetes, empeoramiento en patologías crónicas

A nivel estatal, el suministro de medicamentos ha mostrado señales mixtas. Aunque Ozempic y otros tratamientos para la diabetes han experimentado una recuperación, reduciendo las faltas notificadas por las farmacias, esta mejoría no se refleja en todas las categorías. Los tratamientos para depresión y epilepsia están aumentando su nivel de desabastecimiento, afectando especialmente a pacientes con patologías crónicas.

Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), cerca de 1.000 presentaciones continúan registrando problemas de suministro en España, lo que confirma que se trata de una situación prolongada y estructural.

Un desafío compartido en toda Europa

La problemática del desabastecimiento no es exclusiva de España. Países de toda Europa afrontan dificultades similares, especialmente en medicamentos esenciales. Entre las causas destacan la deslocalización de la producción farmacéutica, las tensiones en las cadenas logísticas globales, el aumento de la demanda y diversos factores regulatorios.

Ante este escenario, la Unión Europea se enfrenta al reto de reforzar su autonomía estratégica en la fabricación de medicamentos y mejorar los mecanismos de planificación. En este contexto, soluciones tecnológicas como las de Luda Partners contribuyen a reducir el impacto del desabastecimiento sobre los pacientes, facilitando la continuidad de los tratamientos y evitando pérdidas de adherencia.