Asamblea7Islas culpa a la 'casta sindical' del régimen de sanciones en las listas de contratación sanitaria Entienden que este regulación «abusiva y denigrante» se viene realizando desde 2011 con la anuencia de la Mesa Sectorial

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 13 de octubre 2025, 16:40 Comenta Compartir

La plataforma de trabajadores Asamblea7Islas, organización que representa a los grupos C, D y E del Servicio Canario de la Salud (SCS), ha responsabilizado a los sindicatos mayoritarios de mantener un régimen de sanciones «abusivo y denigrante» en las listas de contratación del sistema público.

La organización denuncia que miles de profesionales se han visto perjudicados por estas medidas durante los últimos 14 años, en aplicación de un acuerdo sindical firmado en 2011 y ratificado posteriormente en mesa sectorial en 2018. «Ahora, los mismos que lo avalaron se rasgan las vestiduras como si no tuvieran responsabilidad», señala Asamblea7Islas en un comunicado.

El colectivo critica lo que califica de «hipocresía sindical» y recuerda que este acuerdo ha permitido sanciones por motivos considerados desproporcionados, como no responder a una llamada telefónica para un contrato, no entregar un parte de baja en plazo –cuando ya lo remite directamente la empresa– o rechazar un contrato en condiciones imposibles de cumplir.

«Se nos ha tratado como números», expresan los afectados. «El acuerdo se firmó en 2011, se ratificó en 2018 y durante todo este tiempo ha generado miedo, presión y sanciones absurdas. ¿Quién nos devuelve estos 14 años de sufrimiento»», concluye el comunicado.

Hace unos días, el sindicato de Enfermería Satse denunció que la normativa de contratación del SCS vulnera los derechos de los profesionales y exigió a la Mesa Sectorial negociar una regulación que no esclavice al personal. Según Satse, enfermeras y fisioterapeutas pueden llegar a ser sancionados durante meses si no contestan la llamada del departamento de personal ofreciéndoles un contrato. Esta circunstancia exige que los profesionales estén continuamente pendientes del teléfono.