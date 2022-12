Amós García deja de estar al frente de los vacunólogos «satisfecho y agotado»

La Asociación Española de Vacunología (AEV) era una entidad apenas conocida hasta la irrupción de la pandemia de coronavirus en 2020. «En los últimos años ha consolidado su proyecto y ha sido una herramienta de referencia a nivel mediático en la estrategia más importante en la lucha contra la covid, la vacunación», dice el expresidente del colectivo y jefe de la sección de Epidemiología del Servicio Canario de Salud, Amós García Rojas, que ha estado al frente de la AEV en los últimos nueve años.

«Por mandato estatutario teníamos una presidencia de cuatro años, prorrogables otros cuatro pero con la pandemia se tuvo que alargar un año más porque no se podía celebrar una asamblea presencial», comenta el vacunólogo, que reconoce que ha tenido una sobrecarga de trabajo no solo como epidemiólogo sino como presidente de AEV.

« Ha sido profundamente agotador, pero era una situación excepcional que requería de un esfuerzo excepcional», reconoce el representante de España en el Comité Permanente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Europa hasta 2024.

García reconoce su satisfacción por la alta adhesión de la ciudadanía española a la vacuna contra la covid. «España lidera la cobertura vacunal a nivel mundial», subraya el especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública que ve en este aspecto la escasa incidencia que ha tenido el discurso antivacunas sobre el grueso de la población.

«Esos negacionistas no tienen el impacto social tan potente como podría entenderse», sostiene el experto, que recuerda que la cobertura en mayores de 80 años de la cuarta dosis ha sido del 100%, si bien en rangos de edad inferiores la cobertura no ha sido tan potente. «No es que sean negacionistas. La mayoría se ha puesto dos y tres dosis. Lo que ocurre es que hay un perfil de cansancio importante e influye la situación estable de la pandemia. Se tiene la percepción de que el virus está liquidado. No es así, aunque es evidente que se ha superado el pico agudo de la pandemia», señala.

En todo caso, insiste en que los esfuerzos deben enfocarse a que la población complete la pauta vacunal, sobre todo los vulnerables. «La gente tiene que saber que es normal vacunarse varias veces. Ponemos varias vacunas a nuestros niños en el primer año de vida. Me vacuno todos los años contra la gripe y forma parte de mi cotidianidad», subraya el experto que recalca que el discurso negacionista no se da en países en vías de desarrollo donde el acceso a estos fármacos supone un éxito histórico.

En estos años, ha vivido momentos agrios en los que ha recibido insultos por la calle y mensajes amenazantes. Sin embargo, dice que ha sido mucho mayor el cariño y el afecto que le ha transmitido «la inmensa mayoría de la ciudadanía».

También sus compañeros de la AEV han reconocido sus desvelos nombrándolo socio honorífico con una placa en forma de disco. «Me ha emocionado. ¿Sabes cómo he aguantado tanto? Porque me gusta el rock&roll», bromea este incombustible admirador de The Rolling Stones.

No solo la covid

El peso alcanzado por la Asociación de Española de Vacunología también se ha reflejado en las decisiones del Ministerio de Sanidad de iniciar el próximo año la vacunación infantil contra la gripe y contra el virus del papiloma humano en varones (VPH), además de extender a todo el país la vacunación contra la meningitis en bebés de menos de un año que ya venía haciéndose en Canarias.

Otros objetivos cumplidos han sido la digitalización de la actividad vacunadora, la apertura de un diálogo entre las autoridades sanitarias, los profesionales sanitarios y los desarrolladores de nuevos fármacos y la creación de una plataforma de formación en el ámbito de la vacunología para saber «qué acontece en el mundo».