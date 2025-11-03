Urgencias Pediátricas de HPS: atención médica con pediatras todos los días del año

Hospital Perpetuo Socorro tiene un compromiso con la salud infantil a través de un servicio de urgencias pediátricas especializado, donde la atención experta y la cercanía a las familias son la prioridad

Lunes, 3 de noviembre 2025, 08:34

Cuando un niño enferma, cada minuto cuenta y cada gesto importa. En Hospital Perpetuo Socorro (HPS), el servicio de Urgencias de Pediatría ofrece una atención médica especializada las 24 horas del día, los 365 días del año para cuidar de los más pequeños con rapidez, seguridad y cercanía.

La doctora Sandra Serrano, pediatra de HPS, forma parte de este equipo que trabaja cada día para ofrecer respuestas eficaces y acompañamiento a las familias, en un entorno adaptado a las necesidades del niño. Bajo la coordinación del doctor Alfredo Suárez, jefe del Servicio de Urgencias Pediátricas, esta área se ha consolidado como un referente en la atención infantil en Canarias, combinando la excelencia médica con un trato humano y sereno que transmite confianza desde el primer momento.

–¿Podría contarnos brevemente qué servicios ofrece el área de Urgencias de Pediatría de Hospital Perpetuo Soccorro?

–El área de Urgencias de Pediatría de Hospital Perpetuo Socorro ofrece atención médica integral a niños y adolescentes las 24 horas del día, los 365 días del año. Atendemos desde cuadros leves y frecuentes, como fiebre, tos o vómitos, hasta situaciones que requieren valoración urgente o inmediata.

Garantizamos una atención eficaz, ágil y segura, adaptada a las necesidades del paciente pediátrico, niños hasta los 15 años, siempre en un entorno sereno, con personal altamente especializado y con todos los recursos diagnósticos y terapéuticos del hospital a su disposición. Nuestro objetivo es que las familias tengan siempre un lugar donde acudir ante cualquier problema de salud, ya sea una fiebre alta, una caída, una reacción alérgica o cualquier situación que les preocupe.

Detrás de este servicio hay un equipo de pediatras especializados y con amplia experiencia, formados en la atención urgente infantil, que trabajan de forma coordinada para ofrecer una atención rápida, cercana y adaptada a cada edad. Además, contamos con el apoyo de los servicios de radiología y laboratorio del hospital, lo que nos permite realizar pruebas diagnósticas en el momento y tomar decisiones oportunas. Todo ello en un entorno adaptado al niño, tranquilo y pensado para que tanto los pequeños como sus familias se sientan cuidados.

Ampliar Alfredo Suárez, jefe de servicio de Urgencias Pediátricas, y Sandra Serrano, Pediatra de HPS. C7

–¿Qué diferencia a las Urgencias de Pediatría de HPS de los servicios de urgencias generales?

–La diferencia principal está en que aquí todo está pensado para el niño y su familia: desde el equipo médico hasta la forma en que se organiza la atención.

En las urgencias de Pediatría de HPS los pacientes son valorados directamente por pediatras especializados, profesionales formados en la atención infantil y con experiencia en reconocer desde los cuadros leves más frecuentes hasta los signos de alarma que requieren una actuación inmediata. Además, trabajamos en un entorno tranquilo y adaptado, donde los niños se sienten seguros y las familias acompañadas. No es lo mismo atender a un adulto que a un niño: las patologías, las dosis de medicación, la exploración adaptada a la edad, los signos clínicos y la comunicación con los padres son completamente distintos.

Nuestro compromiso es ofrecer una atención pediátrica de calidad, donde la prontitud, la precisión y la cercanía vayan siempre de la mano. Cuando se trata de un niño, cada detalle cuenta y esa es precisamente la filosofía con la que trabajamos en Hospital Perpetuo Socorro.

–¿Con qué tipo de profesionales cuenta el equipo de Urgencias de Pediatría?

–Nuestro equipo está formado por auxiliares de enfermería, enfermeros y pediatras especializados en urgencias infantiles, con amplia experiencia en la atención de pacientes desde el recién nacido hasta el adolescente.

Además de la formación necesaria, todos compartimos un elemento esencial: la vocación por cuidar y acompañar a los niños y sus familias en momentos que, con frecuencia, suscitan preocupación o temor. Trabajamos en coordinación un grupo de profesionales esenciales en la valoración inicial y cuidado del niño, y contamos con el apoyo de distintas especialidades médicas del hospital, lo que nos permite ofrecer una atención integral. Somos un equipo humano preparado y comprometido, que entiende que detrás de cada urgencia hay una familia que necesita respuestas, cercanía y confianza.

–¿Por qué es importante contar con un servicio específico de urgencias de pediatría?

–Porque los niños no son adultos en pequeño. Su cuerpo, su forma de enfermar y hasta su manera de expresar el dolor o el malestar son diferentes. Contar con un servicio específico de urgencias de pediatría garantiza que cada niño sea valorado por un profesional formado en reconocer esos matices, en adaptar los tratamientos a su edad y peso, y en comunicarse con las familias de forma clara y empática.

En estos momentos de urgencia o incertidumbre, los padres necesitan no solo una respuesta médica, sino también tranquilidad y acompañamiento, y eso es algo que solo puede ofrecer un equipo que trabaja con niños cada día.

Un servicio de urgencias de pediatría no solo permite la detección temprana de patologías agudas o graves, sino que también facilita la identificación de enfermedades que requieren un seguimiento y control posterior, como es el caso del asma y la diabetes, entre otras afecciones. Asimismo, proporciona orientación a las familias sobre el tratamiento inicial y las medidas a seguir, los pasos a seguir para su control y la valoración por el especialista correspondiente. Tener un servicio específico para niños es una forma de cuidar mejor su salud y también la tranquilidad de sus familias.

–¿Qué beneficios tiene para las familias acudir a un servicio especializado en pediatría frente a unas urgencias generales?

–El principal beneficio es la tranquilidad de saber que su hijo está en manos expertas, atendido por pediatras que entienden cómo se comportan las enfermedades en los niños y qué signos realmente son importantes. En las urgencias de pediatría todo está pensado para ellos: desde la valoración médica hasta el entorno. Esto se traduce en una atención más eficaz, más ajustada a su edad y, sobre todo, más humana.

Al contar con pruebas diagnósticas disponibles en el propio hospital y la posibilidad de consultar de manera directa con otras especialidades cuando sea necesario, las familias evitan prolongadas esperas, traslados incómodos y la incertidumbre de no saber a dónde dirigirse posteriormente. También cuidamos mucho la comunicación con los padres: explicamos qué ocurre, qué esperar y cómo actuar en casa, porque entendemos que la información y la calma son parte del tratamiento. En definitiva, venir a un servicio de pediatría especializado significa que el niño recibe una atención adaptada a su edad, y los padres tienen la confianza de sentirse acompañados desde el primer minuto.

– ¿Qué tipo de patologías o situaciones se atienden con más frecuencia en el servicio?

–En las urgencias de pediatría nos encontramos con una amplia variedad de casos, que abarcan desde cuadros leves y muy comunes hasta situaciones más complejas que exigen una intervención inmediata.

Lo más común son los trastornos respiratorios, tales como bronquiolitis, crisis asmáticas, laringitis o infecciones de las vías respiratorias superiores seguido de afecciones digestivas —vómitos, diarrea o dolor abdominal—, fiebre de origen indeterminado, reacciones alérgicas, traumatismos leves y problemas dermatológicos, como dermatitis de diversas etiologías o picaduras, entre otros. También atendemos urgencias menos comunes pero que requieren de un diagnóstico y un manejo rápido y eficaz, como convulsiones, deshidrataciones o reacciones alérgicas graves.

Nuestro objetivo siempre es el mismo: valorar, estabilizar y orientar correctamente a cada paciente, ofreciendo la atención que necesita en cada momento y evitando desplazamientos innecesarios o demoras que aumenten la preocupación de las familias.

– ¿Qué papel juega la coordinación con otras especialidades pediátricas del hospital?

–La coordinación con otros especialistas es una parte esencial de nuestro trabajo diario. Aunque en el ámbito privado no siempre disponemos de todas las subespecialidades pediátricas de forma exclusiva, en Hospital Perpetuo Socorro gozamos de la ventaja de poder colaborar de manera directa con profesionales de diversas disciplinas, como otorrinolaringología, dermatología, cardiología, traumatología y oftalmología, quienes también brindan atención a pacientes infantiles.

Además, recientemente hemos incorporado la consulta de Neumología Pediátrica, un avance importante que nos permite ofrecer una atención más específica y un seguimiento adecuado a los niños con problemas respiratorios, una de las causas más frecuentes de consulta en urgencias y en la práctica pediátrica general. Esta red de especialistas nos permite ofrecer una atención integral y resolutiva, con valoraciones preferentes cuando es necesario y evitando derivaciones externas que retrasen el diagnóstico o el tratamiento.

También disponemos de cirugía pediátrica en el propio hospital, que, aunque no se realiza de manera urgente diaria, sí permite resolver con agilidad los casos que precisan intervención preferente o seguimiento quirúrgico. En conjunto, esta coordinación garantiza que los niños puedan recibir una atención integral dentro del mismo centro, con la comodidad y la confianza que eso supone para las familias.

–¿Qué le gustaría que la población supiera sobre las Urgencias de Pediatría de HPS?

–Me gustaría que todas las familias supieran que nuestro servicio de urgencias de pediatría está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y que siempre van a encontrar a un pediatra especializado dispuesto a atenderles.

Algunas veces los padres no saben que este servicio existe o piensan que solo funciona en determinados horarios, y eso hace que acudan a otros centros donde quizás no haya personal específicamente formado en pediatría. En HPS los niños están en manos de un equipo que conoce sus necesidades, su forma de enfermar y su manera de comunicar el malestar, y que entiende también la angustia que siente una familia cuando su hijo no está bien.

Queremos que sepan que aquí siempre hay un lugar seguro donde acudir, sin miedo y con la confianza de que serán escuchados, acompañados y atendidos con profesionalidad y cariño.

–¿Cómo resumiría el compromiso del hospital con la salud infantil y el bienestar de las familias?

–Tenemos muy claro que cuidar de un niño es cuidar también de su familia. Cada urgencia, cada consulta y cada gesto de atención forman parte de un mismo compromiso: ofrecer una medicina cercana, segura y de calidad.

Nuestro propósito no es solo resolver una urgencia, sino acompañar a las familias en esos momentos de preocupación, darles confianza y hacerles sentir que no están solas.

La salud infantil siempre ha sido una prioridad para el hospital, y el servicio de urgencias de pediatría es una muestra de ello: un espacio donde la profesionalidad y la humanidad van de la mano. Porque detrás de cada pequeño paciente hay una historia, unos padres que confían y un equipo que pone el corazón en cada turno de trabajo.

Cuidar de un niño es cuidar el futuro.