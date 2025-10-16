Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Manifestación Anticipada de Voluntad. Un documento necesario
Colegio de Enfermería de Las Palmas

Manifestación Anticipada de Voluntad. Un documento necesario

Píldoras de salud del Colegio de Enfermería de Las Palmas. ·

Nos permite dejar por escrito cómo queremos ser cuidados, para el caso en que ya no podamos expresarnos por nosotros mismos

Jueves, 16 de octubre 2025, 23:14

Colegio de Enfermería de Las Palmas:

También conocido como testamento vital, la manifestación anticipada de voluntad permite que una persona deje por escrito qué cuidados desea o no desea recibir.

Es un documento de valor legal en el que se expresan las instrucciones sobre tratamientos médicos y cuidados. Se activa cuando la persona no tiene capacidad para decidir por sí misma. También permite nombrar un representante que actúe como interlocutor con el equipo sanitario. ¿Por qué es importante? ¿Dónde y cómo se puede cumplimentar?

www.celp.es

Publicidad

Top 50
  1. 1 El muerto en el choque contra una guagua en Juan Grande es un expolicía condenado por narcotráfico
  2. 2 Muere una persona en un accidente entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
  3. 3 El enfado de Teodoro Sosa en la fiesta de Montaña de Gáldar que consiguió el aplauso de los vecinos
  4. 4 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  5. 5 El sureste limpia de invernaderos 61 hectáreas más y busca nuevas parcelas
  6. 6 La histórica panadería Miguel Díaz, al borde del cierre por falta de licencia
  7. 7 Guanarteme levanta otra barricada
  8. 8 Pelea entre dos defensores de la UD Las Palmas
  9. 9 Estafa de las santeras en Gran Canaria: «Me pidieron que les pagara una villa en el sur y un billete a Estados Unidos»
  10. 10 Uno de los barrios con las viviendas más rentables de España está en Las Palmas de Gran Canaria

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Manifestación Anticipada de Voluntad. Un documento necesario