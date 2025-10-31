Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Lactancia materna: el mejor regalo para tu bebé

Píldoras de salud del Colegio de Enfermería de Las Palmas. ·

Pregunta a tu matrona o enfermera por los recursos de apoyo disponibles

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:09

Colegio de Enfermería de Las Palmas:

La Organización Mundial de la Salud y UNICEF recomiendan la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses. La leche materna ofrece todos los nutrientes que el bebé necesita y lo protege frente a infecciones.

En España, sin embargo, la tasa de lactancia exclusiva a los seis meses es inferior a la deseada.

¿Cuál es la razón? La lactancia es un proceso que requiere aprendizaje y apoyo. Suelen surgir dificultades, como dolor, grietas o sensación de poca leche. Pero estas dificultades tienen solución con un buen asesoramiento.

Apoyar a las madres es clave para mejorar las cifras de lactancia. Pregunta a tu matrona o enfermera por los recursos disponibles.

www.celp.es

