El Hospital Vithas Tenerife pone en marcha un Servicio de Urgencias 24 horas El servicio dispone de tecnología médica de última generación, incluyendo monitores multiparamétricos, desfibrilador, carro de parada, equipamiento para emergencias vitales, oxigenoterapia y material para procedimientos menores

El Hospital Vithas Tenerife pone en marcha a partir del próximo sábado, 1 de noviembre, un Servicio de Urgencias 24 horas. De esta forma, se amplía el horario de las urgencias actuales para ofrecer una atención sanitaria integral, continua y de calidad durante todo el día y la noche.

El equipo médico está formado por cinco facultativos, integrado por el doctor José Alejandro Medina García, un médico internista de reconocido prestigio y amplia trayectoria profesional, que ejerce la labor de coordinación clínica, y cuatro médicos especialistas en Medicina General, con experiencia en la atención de patologías urgentes y en el manejo del paciente crítico.

Junto a ellos, el servicio cuenta con personal de enfermería especializado en urgencias y emergencias, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y personal administrativo, que garantizan un circuito asistencial eficaz, ágil y humano. Todo el equipo trabajará de forma coordinada bajo un modelo organizativo orientado a la seguridad del paciente, la atención personalizada y la resolución rápida de los problemas de salud más frecuentes.

El nuevo Servicio de Urgencias 24 horas se ubica en una zona completamente renovada y adaptada a las necesidades asistenciales actuales, diseñada para proporcionar un entorno moderno, funcional y confortable tanto para los pacientes como para los profesionales. El nuevo servicio presenta un área de triaje para realizar la valoración inicial del paciente; una consulta médica para la atención de urgencias generales y un área de reanimación, equipada para la atención, observación y estabilización de pacientes críticos o con compromiso vital.

Estas instalaciones han sido diseñadas para ofrecer comodidad, privacidad y eficiencia asistencial, asegurando la mejor experiencia posible tanto para el paciente como para los profesionales sanitarios.

En cuanto a equipamiento, el servicio dispone de tecnología médica de última generación, incluyendo monitores multiparamétricos, desfibrilador, carro de parada, equipamiento para emergencias vitales, oxigenoterapia y material para procedimientos menores. Además, el hospital cuenta con servicio de diagnóstico por imagen (radiología, ecografía y TAC) y disponibilidad urgente de analíticas y pruebas complementarias, lo que permite ofrecer una atención diagnóstica completa y resolutiva en cualquier momento del día o de la noche.

Gracias a la presencia de un internista de referencia y a la experiencia del equipo de Medicina General, el servicio está capacitado para realizar una valoración integral del paciente, tanto desde el punto de vista clínico como diagnóstico, asegurando una atención inmediata y segura. Además, el servicio dispone de posibilidad de interconsulta con diferentes especialidades del hospital en caso necesario a cualquier hora, lo que permite ofrecer una respuesta rápida y coordinada ante cualquier situación clínica.

Con la puesta en marcha del Servicio de Urgencias 24 horas, el Hospital Vithas Tenerife refuerza su compromiso con la salud y el bienestar de la población, poniendo a disposición de los pacientes un dispositivo asistencial moderno, accesible y alineado con los estándares de calidad y seguridad del Grupo Vithas.

