Cuidemos a quienes cuidan en el ámbito familiar

En España, millones de personas, en su mayoría mujeres, dedican su vida a cuidar de un familiar dependiente. Esta labor, a menudo invisible, es un pilar fundamental de nuestro sistema social y sanitario que requiere apoyo y reconocimiento.

Cuidar a un familiar puede generar una sobrecarga física y emocional (estrés, ansiedad, aislamiento). Es importante detectar señales como el agotamiento constante, la falta de tiempo para uno mismo o los problemas de sueño. Si eres cuidador y sufres estos problemas, busca apoyo en tu centro de salud.

1. Pide ayuda a tu enfermera para el cuidado y el autocuidado.

2. Delega tareas en otros familiares y amigos.

3. Dedícate tiempo a ti mismo, para tus aficiones o tu descanso.

4. Comparte tu experiencia con otras personas en tu misma situación a través de las asociaciones de pacientes.

