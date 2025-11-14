Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Cristina Cárdenes. Enfermera Familiar y Comunitaria.
Cristina Cárdenes. Enfermera Familiar y Comunitaria. C7
Colegio de Enfermería de Las Palmas

Cuidemos a quienes cuidan en el ámbito familiar

Píldoras de salud del Colegio de Enfermería de Las Palmas ·

Las personas cuidadoras suelen soportar sobrecarga física y emocional

Viernes, 14 de noviembre 2025, 07:23

Colegio de Enfermería de Las Palmas:

En España, millones de personas, en su mayoría mujeres, dedican su vida a cuidar de un familiar dependiente. Esta labor, a menudo invisible, es un pilar fundamental de nuestro sistema social y sanitario que requiere apoyo y reconocimiento.

Cuidar a un familiar puede generar una sobrecarga física y emocional (estrés, ansiedad, aislamiento). Es importante detectar señales como el agotamiento constante, la falta de tiempo para uno mismo o los problemas de sueño. Si eres cuidador y sufres estos problemas, busca apoyo en tu centro de salud.

1. Pide ayuda a tu enfermera para el cuidado y el autocuidado.

2. Delega tareas en otros familiares y amigos.

3. Dedícate tiempo a ti mismo, para tus aficiones o tu descanso.

4. Comparte tu experiencia con otras personas en tu misma situación a través de las asociaciones de pacientes.

www.celp.es

