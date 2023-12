5.000 larvas del Aedes en una garrafa: detectan varios puntos de cría en Piletas

«Calculamos que hace un mes o un mes y medio que llegó el mosquito a Piletas, un sitio perfecto para reproducirse», afirma el director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Díaz-Flores, preocupado por el nuevo y difícil capítulo en la guerra abierta contra la expansión del Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el zika, el dengue o el chikunguya, patologías que, por suerte, no tienen presencia en las islas.

Lo cierto es que la batalla en este barrio de la periferia de la capital grancanaria se prevé dura porque ayer, en una inspección, los técnicos del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias (Iuetspc) detectaron larvas y ejemplares adultos del Aedes aegypti en este núcleo rodeado de campo y cercano a una charca.

«Encontramos dos puntos de cría importantes. Uno era una garrafa abierta con más de 5.000 larvas. Se tomaron muestras y se eliminó el resto», explica Díaz-Flores que, sin embargo, es optimista.

«Aún estamos a tiempo», dice el experto que señala como primer objetivo conocer el rango de acción del insecto. Para ello se colocarán nuevas trampas y se sondeará a los vecinos con una encuesta epidemiológica.

En base a los resultados, se realizarán fumigaciones. Además, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria limpiará imbornales y zonas comunes y podará el arbolado. Por otra parte, dice Díaz-Flores, entre hoy y mañana se aplicará un tratamiento larvicida en la charca.

«Vamos a eliminar los puntos de cría y a definir el rango de acción del mosquito a partir de la vivienda donde se encontró encuestando a los residentes -preguntándoles si han tenido picaduras y cómo eran, para saber si corresponden a otro tipo de mosquito- y colocando trampas y ovitrampas, que se revisarán semanalmente», explica el director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, Jacob Lorenzo.

El objetivo, conocer cuántas viviendas y personas están afectadas por el insecto cuya presencia solo provoca molestas picaduras y ampollas. «No tenemos ninguno de los patógenos en nuestra región de los que transmiten estos vectores. Desde julio no se ha detectado en Canarias ningún caso de dengue o chikunguya. No hay riesgo de emisión de patógenos», recalca Lorenzo que pide al vecindario que no entre en pánico y que colabore para identificar el rango de acción del mosquito.

«Si no informan de picaduras o de la presencia del insecto a través del correo vectores.scs@gobiernodecanarias.org y de la app Mosquito Alert no podremos cercarlo. Conocer en qué zonas se ha distribuido es vital», dice Lorenzo que les insta a eliminar cualquier agua estancada donde las hembras puedan poner sus huevos.

En todo caso, hoy se desplegarán por Piletas diez inspectores de Salud Pública y cinco técnicos del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales que encuestarán a sus habitantes y colocarán 60 trampas para adultos y 100 ovitrampas.

Reunión vecinal

Los vecinos de Piletas podrán conocer el plan para atajar la presencia del Aedes aegypti esta noche, a las 20.30 horas, en el local social del barrio.

La ciudadanía llevaba tiempo denunciando la presencia de mosquitos a Salud Pública y al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en concreto desde noviembre.

Noticia relacionada Las Palmas de Gran Canaria Los mosquitos asedian Piletas Rebeca Díaz

«El 80% del barrio está afectado», sostiene el presidente de la asociación de vecinos de Piletas, Yeray Castellano, que ha recibido quejas de personas que viven en la zona comprendida entre las calles Galilea, situada cerca de una charca, y la calle Huerto de los Olivos, próxima al otro borde del barrio.

Entre los vecinos ya están circulando, vía whatsapp, las indicaciones de Salud Pública para atajar la presencia del insecto.