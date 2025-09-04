30.000 canarios sufren una patología neurodegenerativa: «Es una epidemia silenciosa» Gran Canaria reúne a más de 700 especialistas en el vigésimo Congreso Bienal de la Sociedad Española de Neurociencia

Un momento del encuentro de la Sociedad Española de Neurociencia en el Palacio de Congresos de Canarias.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de septiembre 2025, 22:40

El 20 Congreso Bienal de la Sociedad Española de Neurociencia (SENC) reúne en la capital grancanaria a 700 especialistas nacionales e internacionales para abordar los últimos avances en el conocimiento del cerebro y en el tratamiento de sus patologías. El encuentro pone el foco en el desarrollo de nuevas terapias para trastornos neurológicos y mentales, mejorar los métodos educativos y entender la conducta humana.

«Estamos sufriendo una pandemia silenciosa, que son las enfermedades neurodegenerativas», señaló en la apertura del congreso Manuel Malmierca, actual presidente de la SENC, quien lamentó el gran impacto de unas dolencias para las que, de momento, no hay ninguna cura ni tratamiento.

«Lo único que hay son tratamientos paliativos para que la situación no empeore», añadió el experto, que reclamó una mayor inversión en investigación para poner freno a estas patologías que suponen un gran gasto para el conjunto de la sociedad y un desgaste para las familias que tienen que lidiar con ellas. «Ayudar a la ciencia es ayudarnos a nosotros mismos. Y yo les pido a los políticos que sean egoístas», recalcó.

En todo caso, Malmierca se mostró optimista. «Acabaremos consiguiendo un tratamiento para revertirla y curarla, igual que otras enfermedades, porque el cerebro es un órgano más», dijo.

Incidencia en el archipiélago

Por otra parte, el Servicio Canario de la Salud tiene registrados en el archipiélago cerca de 29.500 pacientes con alguna enfermedad neurodegenerativa, informó la Consejería de Sanidad a través de un comunicado.

Según los datos de 2023, en las islas conviven 6.371 personas con alzhéimer, 7.741 con párkinson, 11.993 con otro tipo de demencias, 2.929 con esclerosis múltiple, 147 con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y 129 con la enfermedad de Huntington, además de unas 180 afectadas por otras patologías neurodegenerativas.

A nivel nacional, más de un millón de personas conviven con alguna de estas patologías, que se encuentran entre las principales causas de discapacidad y dependencia.