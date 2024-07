200 escolares se forman en educación sexual y reproductiva para combatir los riesgos de la desinformación

Miércoles, 10 de julio 2024, 10:40 Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

Ofrecer información veraz y desterrar falsos mitos frente a los peligros de la desinformación y las redes sociales en una edad complicada son algunos de los objetivos del Aula Salud impartida por Marta Santana, matrona del Hospital Vithas Las Palmas, y que se ha llevado este curso a distintos colegios de Las Palmas de Gran Canaria.

Unos 200 escolares han participado en esta formación, más de 800 en total si se suman las distintas formaciones impartidas a lo largo del curso escolar que acaba de finalizar, y que incluyen talleres sobre reanimación cardiopulmonar o deporte y salud.

Una formación más que necesaria a juzgar por los últimos datos conocidos, que apuntan a un preocupante aumento de las enfermedades de transmisión sexual en adolescentes. Así lo deja patente el estudio «La epidemia oculta de infecciones de transmisión sexual en adolescentes», presentado en el reciente congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC)1. Un informe que revela en sus conclusiones que «los adolescentes presentan una mayor prevalencia de infecciones de transmisión sexual (ITS), especialmente las mujeres; utilizan menos el preservativo, en comparación con grupos de edad más avanzada y acuden menos a los servicios de ITS por decisión propia. Estos datos describen solo la punta del iceberg, bajo la que se oculta una epidemia creciente de desconocidas dimensiones. La educación sexual y el acceso rápido a las consultas especializadas para beneficiarse del diagnóstico y tratamiento precoces son cruciales para controlar la propagación y complicaciones de las ITS».

Por ello, «estos talleres son una magnífica oportunidad para ayudar a los chicos a enfrentarse al ámbito sexual y reproductivo con las herramientas adecuadas, dándoles los conocimientos desde pequeños y la tranquilidad de resolver dudas sin tapujos adaptándonos siempre a sus edades y evitando el mal uso de las redes sociales y de Internet», aseguraba Marta Santana.

Y por este motivo les advertía de que «no hagan caso al doctor Google que es muy mal doctor. No se fíen nunca de lo que vean en un vídeo en redes sociales o incluso de lo que les aconseje un compañero. Lo que a una persona le va bien ante una sintomatología por ejemplo puede no ser lo adecuado para otra. Ante cualquier signo de alarma, síntoma extraño o duda, acudan a sus padres y vayan a un médico o una enfermera que les ayudará sin juzgarles. No tengan nunca vergüenza de consultar nada».

No quedó duda por exponer ni pregunta sin respuesta a lo largo de las más de dos horas que duró la última formación del curso escolar. Los alumnos expusieron preguntas sobre el parto, el embarazo, la menopausia, por qué se tiene la menstruación, cómo protegerse ante las enfermedades de transmisión sexual o incluso la depresión postparto.

«Cada mes, durante la época fértil de una mujer se van formando capas en el endometrio, como un acolchamiento para acoger a un bebé en su interior, es como una casita para él. Y si al finalizar el mes no se crea un bebé, es necesario expulsar todas esas capas formadas y ahí hace su aparición la menstruación para limpiar toda la zona en un proceso que se repite mensualmente», les explicaba Marta.

Es una de las respuestas a las más de cien dudas formuladas en una formación especialmente cercana si se tiene en cuenta que se trató de una sesión de preguntas y respuestas ante los tres cursos de sexto de primaria reunidos en el salón de actos del Colegio Marpe Altavista. Los alumnos, de entre 11 y 12 años, pudieron resolver todas sus dudas de la mano de una profesional del ámbito de la salud en un ambiente distendido y de confianza.

Este taller se enmarca en el ámbito de las aulas salud, una iniciativa de Vithas diseñada para formar e informar a la sociedad sobre aspectos relacionados con el cuidado de la salud como parte de su compromiso con la sostenibilidad empresarial. Y durante el transcurso de la misma, mucho más largo de lo previsto dada la alta participación, no fue necesario acudir a las dudas que habían planteado días antes por escrito de forma anónima para evitar la timidez que algunos alumnos pudieran tener sobre esta temática y plantearan sus preguntas de forma libre.

Dos horas después, agotadas todas las preguntas y repreguntas, en las que hubo tiempo incluso para hablar de reproducción humana asistida o los cuidados de un bebé, concluía una formación que se irá repitiendo en los colegios que así lo deseen, sea de esta edad o más mayores, ya que se adapta al curso al que se imparte.

De hecho, anteriormente fue casi un centenar de estudiantes de cuarto de la ESO del colegio Santa Teresa de Jesús los que recibieron una clase, en este caso más avanzada dado su mayor rango de edad, en la que se les expusieron estrategias para promover la responsabilidad sobre el propio cuerpo y sobre la importancia del autocuidado, favoreciendo apegos saludables, evitando prácticas que puedan suponer riesgos para la salud y, sobre todo, destacando la importancia de acudir a consulta ante cualquier duda.

