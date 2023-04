120 médicos fijos recurren el proceso de estabilización y piden un concurso de traslados

Un total de 120 profesionales de todas las islas conforman la Plataforma de Médicos de Familia y Pediatras de Atención Primaria Afectados por el Proceso de Estabilización. El colectivo se constituyó en diciembre de 2022 ante la pretensión de la administración canaria de convocar un proceso de estabilización del personal temporal y adjudicación de plazas, sin ofrecer la posibilidad de mejorar el destino a los médicos fijos.

Por este motivo, la plataforma interpuso un recurso de reposición a finales de enero contra la convocatoria de los procesos selectivos extraordinarios de estabilización del personal y los procesos selectivos ordinarios de acceso a la condición de personal estatutario fijo del Servicio Canario de Salud (SCS).

«No es justo que al personal temporal se le adjudiquen mejores plazas que a los que hemos aprobado unas oposiciones con el esfuerzo y sacrificio que ello conlleva», señala la médica de familia y afectada, Beatriz Vanessa Díaz. «Penalizarnos por estudiar y aprobar no es justo», añade una de las portavoces de la plataforma que considera necesario el proceso de estabilización, pero no sin antes convocar un concurso de traslados.

En opinión del colectivo, estas convocatorias vulneran «el derecho al acceso a las funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad, contemplado en la Constitución española, y el derecho sobre la movilidad de los funcionarios estatutarios fijos».

De momento, la administración no ha contestado al recurso interpuesto por la plataforma. Sin embargo, esta cuestión se abordará mañana en la Mesa Sectorial de Sanidad convocada por la Consejería de Sanidad.

«La respuesta de la administración es sencilla y rotunda: no, o lo que es lo mismo, silencio administrativo. Hemos hecho escritos, solicitado una reunión con la directora de SCS y presentado recurso-reposición sin éxito. Ahora, de pronto, hay una mesa sectorial para el 20 de abril, donde se incluyen dos puntos a tratar: 'concurso de traslados previo a la OPE' y 'concurso de traslados abierto y permanente'. Confiemos en que sea satisfactoria», señala la especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

Por otra parte, la plataforma se plantea presentar en los próximos días un recurso contencioso para solicitar un concurso de traslados.

En este sentido, Díaz recalca que Canarias es la comunidad autónoma que lleva más tiempo sin convocar oposiciones ni concursos de traslados; en concreto, desde 2007 y 2008, respectivamente.

Ampliar Fechas de las convocatorias de los concursos de traslados para médicos en España.

Hasta ahora, más que demandar el concurso, los médicos fijos de atención primaria «lo han esperado» ya que lo normal, antes de convocar una oferta pública de empleo, es realizar un proceso de este tipo para que el personal fijo pueda mejorar su destino.

«El problema es que al no haber convocado la administración OPEs con la frecuencia que se debería, no ha sido posible convocar el concurso de traslados previo. Nuestra sorpresa ha sido cuando, con la excusa de ser una OPE extraordinaria la de estabilización, existe una negativa de convocar el concurso de traslados», señala la doctora.

El colectivo, conformado de forma espontánea a través de whatsapp, se constituyó formalmente y contrató a un bufete de abogados para poder defender sus derechos en vista de que los representantes laborales del sector tampoco parecían tener en su hoja de ruta la defensa de un concurso de traslados.

De hecho, desde la plataforma entienden que los sindicatos no han peleado lo suficiente este asunto. «Un sindicato debe luchar por los derechos de todos y cada uno de los trabajadores a los que representa y entre ellos nos encontramos los médicos fijos», subraya Díaz.

En este sentido, la plataforma lamenta que entre los motivos de la próxima huelga de facultativos convocada por el Sindicato de Médicos (CESM) en Canarias para el próximo 8 de mayo no se haya incluido la petición de un concurso de traslados previo al proceso de estabilización de plazas.