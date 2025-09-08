Sacrificadas más de 37.000 gallinas en una granja de Guadalajara tras detectarse gripe aviar La Junta de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha medidas de prevención y control en coordinación con el Ministerio de Agricultura

J. M. L. Guadalajara Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:55 Comenta Compartir

Un total de 37.300 gallinas han tenido que ser sacrificadas en una instalación avícola de Pozo de Guadalajara (Guadalajara) al haberse detectado un foco de gripe aviar. La granja afectada es una explotación de gallinas de recría para consumo de carne, según informó este lunes la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, que ha puesto en marcha un protocolo de actuación en coordinación con el Ministerio de Agricultura con el objetivo contener el posible foco, minimizar el riesgo de diseminación de la enfermedad y proteger la sanidad animal y la seguridad de las explotaciones de la zona.

El brote ha sido confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), que es el laboratorio nacional de referencia de la influenza aviar o gripe aviar, que ha identificado una cepa del subtipo H5N1.

Desde la primera sospecha, la pasada semana se procedió a la inmovilización inmediata de la explotación afectada así como de aquellas explotaciones ubicadas dentro de una zona de protección y vigilancia que se establece en un radio de tres y diez kilómetros respectivamente, alrededor de la explotación afectada. En esta zona están efectuándose visitas de inspección y tomas de muestras en otras explotaciones que también tienen restringidos los movimientos de aves y demás productos avícolas.

Las medidas preventivas también han incluido el sacrificio y destrucción de las 37.300 gallinas censadas en la granja, la eliminación de materiales que pudieran trasladar el virus como estiércol, pienso o jaulas.

Se investiga el origen del foco

También se han realizado encuestas epidemiológicas para conocer tanto el posible origen del foco como identificar las explotaciones que pudieran estar en riesgo por movimientos de personas, vehículos, animales o materiales. Estas investigaciones, según la Consejería de Agricultura, permitirá garantizar una respuesta rápida y eficaz para evitar la propagación de la enfermedad.

En cuanto al riesgo para los trabajadores de la granja de Guadalajara donde se ha detectado este brote de gripe aviar, se considera bajo y no existe riesgo asociado a consumo de carne de ave o huevos cocinados.