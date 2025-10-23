Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Retrato de Enrique VIII de Inglaterra. P. D.

De la ruptura de Enrique VIII al acercamiento de Carlos III

Un conflicto político que derivó en cisma: historia y significado del soberano inglés como cabeza de la Iglesia de Inglaterra

Julio Arrieta

Julio Arrieta

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:51

Comenta

Cuando el rey Carlos III se ha unido hoy al papa León XIV en una oración conjunta, lo ha hecho no solo como jefe de ... Estado británico, sino también como cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Ese papel, otorgado desde el siglo XVI a los monarcas ingleses, combina la autoridad civil con una función simbólica y espiritual: el soberano garantiza la unidad de la Iglesia anglicana y su fidelidad a las leyes del Reino, aunque en la práctica el liderazgo religioso recae en el arzobispo de Canterbury.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así fue el robo de extrema violencia en Triana: atados, agredidos y a punto de morir asfixiados
  2. 2 Pega fuego a una casa con la familia dentro tras intentar robarles en Triana: «Nos ha hecho esto un tío y ha subido a por la caja fuerte»
  3. 3 Detenido por matar de un golpe a Millu, una gata callejera muy querida por vecinos de Mogán
  4. 4 La Aemet despeja las dudas sobre el fin de semana en Canarias y la conclusión es clara
  5. 5 Una exempleada del Puerto víctima de acoso laboral por sentencia firme exige a Beatriz Calzada que actúe
  6. 6 Colas mañaneras a las puertas del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria: el 40% de los ciudadanos realiza sus gestiones sin cita
  7. 7 El tropiezo del sendero de Las Coloradas al Confital por 60 metros de ladera
  8. 8 Encuentran a Yuleidi, desaparecida en Las Palmas de Gran Canaria
  9. 9 Las Palmas de Gran Canaria mira al pasado en su Noche de Finados: castañas, piñas y cólera
  10. 10 El Estadio Insular, testigo de gloria y víctima de olvido

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 De la ruptura de Enrique VIII al acercamiento de Carlos III

De la ruptura de Enrique VIII al acercamiento de Carlos III