«Hay riesgo si no metemos la amabilidad en la salud mental de los jóvenes» La presidenta y cofundadora de Born This Way Foundation, Cynthia Germanotta, junto a su hija Lady Gaga, puso en relieve en el Santander WomenNOW la importancia de la salud mental

La presidenta y cofundadora de Born This Way Foundation, Cynthia Germanotta. / Alex Rivera

En los últimos años ha cogido un impulso importante, y necesario, en la sociedad. Fue a raiz de la pandemia, cuando millones de personas tuvieron que quedarse encerradas en casa, cuando se puso encima de la mesa uno de los problemas al que tiene que enfrentarse la sociedad. No es otro que la salud mental. Una especialidad médica que fue en una época olvidada pero que como aseguró Cynthia Germanotta, puede causar graves problemas. Hasta el punto que un buen abordaje puede ayudar a salvar «muchas vidas», especialmente de las personas jóvenes. Así lo constato la presidenta y confundadora de Born This Way Foundation junto a su hija Lady Gaga durante su ponencia en el Santander WomenNOW al poner en valor como la amabilidad puede ayudar a personas con problemas de salud mental a resolver los problemas o sentirse mejor.

Por ello pusieron en marcha la fundación. Hablar con los jóvenes de la relación entre la amabilidad y la salud mental fue el objetivo con el que pusieron en marcha el proyecto al ver que a las personas con problemas mentales eran excluidas a pesar de un gran potencial. Lo hicieron tras ver como el mensaje de Lady Gaga, que sufrió bullying durante su infancia, y contó su historia, llegaba a gente que estaba atravesando en esos momentos una situación difícil y utilizaban el modelo de Lady Gaga como ejemplo para conseguir salir adelante.

Pero, ¿por qué con gente joven? Para la presidenta de la asociación, el 50% de las enfermedades de salud mental se desarrollan a los 40 años, por lo que vieron la importancia de llevar la amabilidad a gente joven ya que «salva muchas vidas». Y es que a su juicio, tal y como ha contado en su comparecencia durante el Santander WomenNOW, «si no metemos la amabilidad en la salud mental, no vamos a avanzar».

Y durante la pandemia, la amabilidad fue un fiel aliado de muchos jóvenes. Según un estudio que realizaron, el 73% de ellos dijeron que el recibir amabilidad fue la única manera que vieron para seguir adelante durante los momentos más dicífiles de la crisis sanitaria. «Cuando tenían un problema, el tener a alguien que creían en ellos y que les animaba puede salvar vidas». Y es que, cuando Lady Gaga sufrió acoso, relató su madre, ella no se daba cuenta que lo que tenía que hacer era empoderar a su hija para que fuera ella quien pudiera hacerle frente al problema. Pero tratarlo, asegura, es fundamental puesto que el acoso ha afectado, relató, a su hija «en toda su trayectoria».

Aún así, criticó que haya personas que piensen en algún momento que el bullying está justificado, pero «desvalorizarlo y acosar a otro ser humano es incorrecto». Asimismo, lamentó que hay muchos jóvenes que no quieren hablar con adultos porque temen que se les juzgue. Por ello ve importante crear comunidades similares entre sí, con intereses y problemas comunes.

No obstante, la necesidad de potenciar la amabilidad para mejorar la salud mental no es solo aplicable al ámbito personal. Si no que los efectos de la amabilidad se perciben también en el ámbito laboral. Aquellos comprometidos con este sentimiento, aseguró Germanotta, crean un mejor ambiente entre sus compañeros y dan unos resultados mejores a sus empresas.