Los reyes Felipe VI y Letizia durante su visita al Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV de Verín (Ourense). Efe

Los Reyes visitan Ourense para conocer de primera mano la magnitud de los daños causados por los fuegos

La visita concluirá en la parroquia de Medeiros, en Monterrei, donde Felipe VI y Letizia tendrán la oportunidad de conversar con vecinos afectados por los incendio

C. P. S.

Jueves, 28 de agosto 2025, 13:16

Los Reyes han visitado este jueves el municipio ourensano de Verín para conocer de primera mano la magnitud de los daños y reunirse con vecinos de las localidades más castigadas por la reciente ola de incendios forestales.

Los Reyes, que llegaron sobre las 12.00 horas en helicóptero a Verín, tuvieron la primera parada en el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV.

Allí, entre vítores y aplausos de vecinos, fueron recibidos por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la conselleira do Medio Rural, María José Gómez; el alcalde de Verín, Gerardo Seoane; y, entre otros, el alcalde de Monterrei, José Luis Suárez.

Posteriormente, la comitiva se trasladará a Cualedro, donde visitarán una explotación ganadera y tendrán un encuentro con propietarios y trabajadores del sector primario.

La visita concluirá en la parroquia de Medeiros, en Monterrei, donde Felipe VI y Letizia tendrán la oportunidad de conversar con vecinos afectados por los incendios.

