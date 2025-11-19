Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Plan Respaldo Autónomos, en directo: Manuel Domínguez anuncia las medidas para impulsar y acompañar a este colectivo
La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados el pasado febrero para hablar del CNIO.

Reunión extraordinaria en el CNIO para analizar la denuncia de un supuesto desfalco

La ministra de Ciencia anuncia que el nuevo gerente informará sobre la antigua gestión del centro, tras salir a la luz un supuesto desvío de 25 millones en contratos

R. M. S.

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:11

Comenta

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) se reunirá de forma extraordinaria el próximo 25 de noviembre para analizar la situación del centro, ... tras las informaciones que denuncian un supuesto desfalco de 25 millones de euros en contratos públicos a lo largo de 18 años.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ola de incendios en Las Palmas de Gran Canaria: desalojan un edificio y arden varios contenedores, motos y un coche en 24 horas
  2. 2 El Constitucional suspende la nueva retribución del director del Servicio Canario de Salud
  3. 3 La Aemet lanza un comunicado por la llegada de una masa de origen ártico que se sentirá en los termómetros de Canarias
  4. 4 Binter lanza el Flight Friday para volar en 2026 desde 21 euros a destinos nacionales e internacionales
  5. 5 Paralizado el desahucio de la familia de Ingenio con seis menores a su cargo
  6. 6 Juan Carlos Hernández Atta, nuevo alcalde de Valsequillo
  7. 7 Jéssica de León contesta a Onalia Bueno respecto a la vivienda vacacional: «Los ayuntamientos no quieren dar la cara ante el vecino»
  8. 8 Una renuncia, un cese y una suspensión: los efectos de Valka, un caso que no ha ido a juicio
  9. 9 Portazo de Gran Canaria a La Vuelta Ciclista a España: «No blanquearemos un genocidio»
  10. 10 Una menor cuenta cómo el exnovio de su madre abusó presuntamente de ella cuando tenía nueve años: «Todavía tengo miedo»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Reunión extraordinaria en el CNIO para analizar la denuncia de un supuesto desfalco

Reunión extraordinaria en el CNIO para analizar la denuncia de un supuesto desfalco