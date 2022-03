El rastreo de la covid se muda a Infecar: un retén de 50 para casos vulnerables

Un retén de 50 personas divididas en tres grupos conforma hoy el nuevo equipo de rastreo de la covid-19 en Gran Canaria. El grupo, que se ha trasladado de la Biblioteca del Estado a Infecar, ha estrenado esta semana el nuevo protocolo de seguimiento. « El sistema ha cambiado» señala Armando Rivero, enfermero coordinador del rastreo en la isla.

«Desde el lunes nos centramos solo en las personas más vulnerables ante la covid: mayores de 60 años, personas inmunodeprimidas y embarazadas. El resto de la población, en general, pasa la enfermedad con sintomatología leve», señala Rivero. No obstante, durante esta primera semana de la nueva estrategia de seguimiento están aún «en transición» y siguen «llamando a los positivos que se notificaron la semana pasada advirtiéndoles que deben extremar las precauciones» pues ya que no se tienen que aislar. Sobre las personas más vulnerables a la infección, en cambio, se hace ahora una vigilancia cercana, pero no en realidad un «rastreo» de sus contactos estrechos como antes.

Este tipo de vigilancia en estos momentos solo se hace «en el ambiente sanitario y sociosanitario para evitar los brotes», añade Rivero. De tal forma que con las personas vulnerables están haciendo labores de Atención Primaria mientras que solo en los casos de positivos en personal sanitario se hace un rastreo como antes.

En realidad no es el primer cambio que sufre este trabajo, afirma el enfermero. «Desde el 30 de diciembre está evolucionando. Hasta esa fecha llamábamos a todos los positivos para encontrar los contactos estrechos. Después, con la alta incidencia que hubo» ya no se podía rastrear como al principio. Hasta la semana pasada se llamaba a los positivos y se le indicaba que se autorrastrearan. Le explicábamos qué era un contacto estrecho y que informara a esa persona para que tuviera precaución durante diez días e identificábamos a los contactos estrechos vulnerables y a ellos sí se les hacía una PCR». Y ahora, con «la buena cobertura vacunal» y que la enfermedad es más leve «nos centramos en las personas vulnerables».

El equipo de rastreadores en Infecar. / Arcadio Suárez

Este protocolo, no obstante, advierte Rivero, «es reversible. Si empieza a aumentar la incidencia y la presión hospitalaria habrá que retroceder» y para ello se mantienen los equipos. «El ministerio te pide que no se deshagan, que se mantenga un retén de vigilancia y seguimiento», añade. Pero «el número de personas en el rastreo fluctuará», dijo Rivero.

En Gran Canaria contando con ayuda de 30 militares, que ya se han retirado de estas labores, llegaron a ser 137 rastreadores. «Ahora en Infecar mantenemos una base» que trabaja de lunes a domingo y que hace seguimiento a unas 300 personas diarias «dentro del entorno vulnerable» y a quienes llaman «dos o tres veces en 10 días».

«El nivel de presión ha bajado», pero « hay que insistir mucho en que la pandemia no se ha acabado. Entra en un nivel de control, pero hay que seguir las medidas. El covid está fuera, se está pasando de forma mucho más leve o asintomática, pero tenemos que evitar que se nos llene las UCI. Por responsabilidad hay que proteger a las personas vulnerables.

Más cambios

El punto de recogida de muestras para PCR en el Elder ya ha cerrado, pero el Gran Canaria Arena se mantiene como centro de referencia para estos test en la isla. También los puntos de vacunación se han reorganizado, tal y como explicó ayer sanidad en una nota de prensa, y algunos se trasladan a centros de salud.

Así, desde hoy, el punto de vacunación del Pabellón Juan Vega Mateos de Gáldar pasa a la planta baja de la Estación de Guaguas del municipio y la vacunación que se llevaba a cabo en la Karpa de Santa Lucía de Tirajana se traslada a los centros de salud de El Doctoral y de Vecindario. Si se mantienen activos los puntos de vacunación masiva de Infecar, ExpoMeloneras, y en los hospitales Materno Infantil y Negrín.