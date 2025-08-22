Los registros apuntan un «calentamiento moderado» de las aguas canarias Investigadores del IEO señalan que será inferior a 1ºC en 2050, más bajo que en otras zonas del planeta | Concluye la campaña canaria a bordo del Odón de Buen

La campaña oceanográfica Raprocan2508, la primera realizada en aguas canarias a bordo del nuevo buque oceanográfico Odón de Buen del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), terminó este jueves «con éxito». Durante doce días de navegación ininterrumpida, un equipo científico multidisciplinar ha llevado a cabo trabajos de muestreo en 51 estaciones repartidas alrededor del archipiélago canario y en la región del afloramiento costero del noroeste africano a bordo del nuevo buque insignia de la ciencia española.

El proyecto Radial Profunda de Canarias (Raprocan) tiene como objetivo principal evaluar los cambios en las condiciones oceanográficas de la demarcación marina del archipiélago. «Nuestros registros en Canarias nos indican que los primeros 600 metros del océano fluctúan en escalas de décadas, alcanzando en 2015 el máximo de la serie. Esta información apunta a que en 2050 el incremento de temperatura podría ser inferior a 1 ºC en la región, lo que supone un calentamiento relativamente moderado frente a lo observado en otras zonas del planeta», explica en un comunicado del IEO Pedro Vélez Belchí, jefe de campaña e investigador del Centro Oceanográfico de Canarias.

«El desarrollo de esta campaña marca un hito importante en la operatividad del nuevo buque insignia del IEO-CSIC. Hemos podido comprobar su excelente comportamiento en condiciones reales de trabajo y estandarizar metodologías clave para futuras campañas de seguimiento ambiental», añade el investigador. Entre los objetivos abordados, destacan la caracterización de masas de agua como el agua central del Atlántico norte (NACW), las aguas antárticas intermedias (AAIW) o las aguas mediterráneas (MOW), así como el estudio de la corriente de Canarias y su papel en el transporte de masa, calor y nutrientes.

El personal científico a bordo del Odeón de Buen también ha trabajado en la recogida de datos sobre zooplancton, ictioplancton -con especial atención a larvas de especies comerciales como sardina, anchoa y túnidos-, así como en la identificación de microorganismos marinos, análisis biogeoquímicos y el muestreo de microplásticos en superficie, destaca el comunicado del centro científico.

Además, se ha realizado el despliegue de dos boyas Argo y la recuperación de datos de fondeos acústicos de largo plazo, fundamentales para conocer la estructura térmica del océano.

En la campaña han participado más de 15 profesionales de los centros oceanográficos de Canarias, Vigo y Málaga del IEO-CSIC; personal técnico de la Unidad de Tecnología Marina del CSIC; así como personal en formación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), «en un ejemplo de cooperación institucional orientada a la protección del medio marino», destaca el IEO en la nota.

Esta campaña enmarcada en el proyecto Esmares 3, está financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico para la implementación del seguimiento de las Estrategias Marinas en España a través del IEO y cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (Fempa) «dentro de la prioridad 4 para reforzar la gobernanza internacional de los océanos y hacer de los mares y los océanos medios protegidos, seguros, limpios y gestionados de manera sostenible», explica el Instituto Español de Oceanografía.