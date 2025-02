Regina nació con un muñón y lo enseña «para visibilizar las extremidades diferentes»

Regina nació con agenesia, una malformación congénita marcada por la ausencia de la mano derecha, que no acabó de desarrollarse por completo, por lo ... que en su lugar tiene un muñón que le ha regalado una vida sin complejos y con muchas más alegrías que penas. Es verdad que en el colegio sufrió bullying (casi siempre la acosadora era la misma niña «que sabía cómo hacerme daño»), y que algún ligue se esfumó (ahora lo llaman 'ghosting') al percatarse de que le faltaba una mano. Nada de eso ha impedido hacer una vida normal a esta joven valenciana de Buñol de 26 años y orgullosa de su «mano pequeña», como le gusta llamarla.

«En mi casa me han enseñado a quererme tal como soy, a tener una actitud positiva, que es con la que he crecido -cuenta-.Yo no he visto que me faltase una mano nunca, para mí era mi mano pequeña con la que podía hacer absolutamente de todo; no había nada que se me resistiese y aquello que no podía pues lo luchaba y lo conseguía... y esa actitud que te cambia la forma de ver la vida es el mensaje que quiero transmitir«.

Esa bonita manera «de ver la vida» tiene mucho que ver con los valores que le han transmitido sus padres José y Kika, panadero y profesora. A ella y también a su hermana Alexia, de 23 años. Por eso, además de viajar, escuchar música (le encanta Zahara y Arde Bogotá) y sumergirse en la lectura de cualquier libro de Sally Rooney, (especialmente 'Gente normal', el gran éxito de la novelista irlandesa)con lo que más disfruta Regina es pasando «mucho tiempo» con su familia. «Somos una piña muy bonita y tenemos una relación muy cercana», describe.

Regina siguió su instinto y su camino, y estudió Terapia Ocupacional en la universidad. Fue precisamente durante la carrera cuando se dio cuenta de que todas las situaciones a las que se había tenido que enfrentar por su discapacidad podrían ayudar a otras personas en su misma situación, por lo que decidió crear 'Ni más ni mano', el proyecto con el que desde 2021 viene visibilizando su malformación usando el humor. «Tener extremidades diferentes es algo muy poco conocido socialmente y no es tan visible, así que me lancé a dar voz a las personas con extremidades diferentes», cuenta Regina, que hoy está volcada en el activismo y la divulgación en redes sociales, sobre todo en Instagram y TikTok, donde suma 40.000 seguidores.

De hecho, hay madres y padres que acaban de tener un bebé con una malformación parecida a la suya, y le contactan asustados para preguntarle dudas y sacudirse miedos. «Hay mucha desinformación y miedo a lo desconocido, por eso utilizo mi experiencia para compartirla y poder ayudar a los demás», dice.

Pintarse las uñas y pelar una gamba

A Regina la positividad le viene en el ADN y con ese bendito gen pone un toque de humor a vivir con un muñón, lo que no le impide ser toda una manitas. A través de 'Ni más ni mano' muestra cómo se desenvuelve en su día a día, desde atarse los cordones de los zapatos a pintarse las uñas, hacerse una coleta, preparar una tortilla de patatas... y hasta pelar una gamba, que si ya es complicado con las dos manos, a ella le lleva un poco más de tiempo, pero lo hace con la destreza de un cirujano.

«También hay una parte muy importante de divulgación en la que trato de derribar barreras y romper con muchos estigmas a los que todavía nos seguimos enfrentando», señala la joven. Con esa idea de superar estigmas, Regina ha desfilado en dos ocasiones en la Semana de la Moda de Barcelona con la marca Free Form Style, una firma española pionera en diseños adaptados a diferentes discapacidades. Y acaba de participar en la campaña Visible Room, de J&B, que persigue romper con el tabú de que las personas con discapacidad no salen de fiesta y denunciar, de paso, las barreras a las que se enfrenta el colectivo en el ocio nocturno. «Hay barreras físicas en las barras de los bares, en los baños y en espacios que muchas veces no están preparados, pero hago hincapié en que, por encima de todas, está la barrera humana, y hasta que esa no se derribe, no vamos a solucionar todas las que vienen detrás».

La divulgadora valenciana se refiere, por ejemplo, a las miradas de rechazo con las que se ha cruzado mientras bailaba en una pista con su muñón al aire, e incluso a «ciertos» camareros que tratan a las personas con discapacidad que les piden una cerveza o una copa como si fueran niños. «Les sorprende que les estés pidiendo una caña y a veces te tratan con paternalismo y condescendencia», se lamenta. Y a veces es peor. Este pasado verano, en un festival de música en Burriana, un empleado se empezó a reír de Regina y a burlarse de su mano comparándola con la de la película 'Scary Movie'. Ella, molesta, lo hizo saber a la organización, y le pidieron disculpas. «No hay que callarse nunca», sostiene y recuerda que ni ella ni nadie es «ni más ni menos».

Un juego de palabras dio con el nombre de su proyecto, 'Ni más ni mano', reconocido por el Instituto de la Juventud (Injuve), que le ha otorgado su premio nacional en el apartado de Compromiso Social, un galardón que le llena de orgullo y que recogerá en Madrid el próximo día 27 de febrero.

Y en cuanto a aquellos posibles novietes que 'desaparecieron' al ver su mano pequeña, Regina dice sin rencor: «Hay personas que prefieren no estar con alguien con un tipo de discapacidad o que simplemente no saben cómo reaccionar. He tenido situaciones así, de chicos que están hablando contigo tranquilamente, hasta que ven la mano y ya no vuelves a saber nada de ellos». Regina no se irrita y les manda una sonrisa de parte de ella y de su muñón. Porque de mano izquierda sabe un rato.

Regina ya puede levantar tremendo press banca 💪🏼🦾 pic.twitter.com/e1erIJQWwk — Guillermo Gauna-Vivas (@willperman) January 24, 2025

Una prótesis para pesas y flexiones

Regina practicó gimnasia rítmica y danza cuando era adolescente, y ahora quiere retomar la actividad física poniendo en forma sus bíceps. Así que se ha propuesto empezar a levantar pesas y meterse entre pecho y espalda unas cuantas sesiones de flexiones. Ni una cosa ni otra resultan ejercicios fáciles cuando te falta un mano completa. Por eso, ha recurrido a las prótesis que diseña y fabrica su buen amigo Guillermo Gauna, creador de Ayúdame3D, que ayuda a personas amputadas de todo el mundo con sus brazos impresos en 3D.. «Guillermo me ha hecho una adaptación que es muy guay», cuenta Regina, que protagoniza en este vídeo el proceso de creación de la pieza para poder machacarse en el gimnasio y su final feliz.