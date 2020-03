Recluidos, pero hiperconectados: ¿aguantará internet?

Las inversiones en infraestructuras de telecomunicaciones representan un factor estratégico en el desarrollo de un país. España ha pasado de una infraestructura con una tasa de penetración de fibra óptica menor al 15 % en el año 2015 a una tasa que ronda el 44 % en 2018, según datos del FTTH Council Europe.

Tal crecimiento se ha logrado gracias a las fuertes inversiones realizadas por los operadores. Nos hemos convertido así en el primer estado europeo y el tercero mundial en dotación de infraestructuras de fibra óptica.

Los mismos informes muestran que la tecnología de fibra utilizada en España es casi al 100 % del tipo FTTH (Fiber to the Home) mientras que la mayoría de países europeos combinan estas líneas con la tecnología FFTB (Fiber to the Building). Esto quiere decir que la totalidad de la fibra óptica desplegada en España llega hasta el hogar. Es la mejor solución tecnológica posible para el desarrollo de red.

La infraestructura se completa con una red de comunicaciones móviles que permite a los operadores dar un servicio complementario a la red fija para aquellas comunicaciones en itinerancia. Esta red utiliza tecnologías como 4G o 4G+ (LTE) para alcanzar grandes velocidades que permiten acceder tanto a servicios profesionales como de ocio.

El despliegue de esta red móvil es especialmente importante en grandes núcleos urbanos, pero más limitado fuera de ellos (ver figura 1). En cuanto a su velocidad, dependerá del grado de cobertura disponible. Este se acercará más o menos a su máximo teórico dependiendo de la carga de red, pero en la mayoría de situaciones suele ser inferior a la velocidad ofrecida por la red fija.