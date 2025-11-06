Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los emperadores Carlos y Zita de Austria

Reaparecen las joyas de la familia imperial de los Habsburgo más de un siglo después de darse por perdidas

Entre ellas se encuentra el Diamante Florentino, el cuarto mayor del mundo, con un peso de 137 kilates

Juan Carlos Barrena

Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:51

Comenta

Nunca estuvieron desaparecidas, aunque durante décadas se las consideró perdidas y nadie parecía saber de su paradero. Las joyas familiares de la casa imperial austro- ... húngara de los Habsburgo, entre ellas el preciado Diamante Florentino de 137,27 kilates, acaban de reaparecer después de más de un siglo ocultas para la opinión pública.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
  2. 2 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  3. 3 Cruza con el semáforo en rojo y la atropellan en Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 La Aemet abre el grifo de las lluvias en Canarias y todos los modelos apuntan a lo mismo: el chorro polar se transforma
  5. 5 La red del narcotraficante José el del Buque tenía felinos salvajes de manera ilegal en Gran Canaria
  6. 6 El «elevado» riesgo de apagón lleva al Gobierno a acelerar el atraque de una central flotante en el Puerto
  7. 7 La abrumadora diferencia que existe entre la UD Las Palmas y el Real Racing Club
  8. 8 Óscar Puente aprovecha el viaje a Gran Canaria para explicar el uso de dinero en efectivo: «300 euros como anticipo de caja»
  9. 9 Muere Patuco, el perro que arrojaron a un contenedor de Vecindario y fue salvado por los vecinos
  10. 10 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Reaparecen las joyas de la familia imperial de los Habsburgo más de un siglo después de darse por perdidas

Reaparecen las joyas de la familia imperial de los Habsburgo más de un siglo después de darse por perdidas