RAP de envases industriales y comerciales, evolución tras su entrada en vigor en España

La economía circular se ha presentado en los últimos años como el modelo económico a seguir en busca de un producción y gestión de residuos más sostenibles. Así, con la idea de una economía responsable con el medio ambiente, se han establecido políticas como la RAP, claves para lograr este objetivo. La Responsabilidad Ampliada del Productor o RAP, en concreto, es fundamental en la gestión, por parte de sus productores, del ciclo de vida de los productos que salen al mercado. Por tanto, la entrada en vigor del Real Decreto 1055/2022 ha supuesto un cambio significativo en la forma en que las empresas tratan sus residuos, sobre todo, los envases comerciales e industriales.

Envases industriales y comerciales, ¿qué son y cómo se les aplica la RAP?

Se entiende por envase industrial y comercial aquellos que se utilizan para la protección, transporte o comercilización de productos en el ámbito profesional. Se diferencian, por tanto, de los envases domésticos en que no se destinan al consumidor final y no se desechan al contenedor amarillo. Al ser utilizados en los procesos logísticos, como por ejemplo los palets, las empresas son las encargadas de gestionarlos y reciclarlos.

Antes de la aprobación del Real Decreto 1055/2022, el cumplimiento de la RAP afectaba principalmente a los envases domésticos, mientras que la gestión de los envases industriales y comerciales eran tratados por las empresas mediante sistemas internos o acuerdos privados. Sin embargo, con la entrada en vigor de este real decreto, a partir del 1 de enero del 2025, la RAP se amplió a todos los tipos de envases, lo que significa que los productores de productos envasados tienen la obligación de garantizar el correcto tratamiento y gestión de los residuos derivados de estos, sin importar cuál sea su destinatario final.

De esta manera, para cumplir con la RAP los productores han tenido que aplicar medidas estructurales de reorganización interna, tales como: inscribirse en el Registro de Productores de Producto, declarar qué cantidad y tipo de envases (domésticos, industriales o comerciales) han puesto en el mercado, organizar o adherirse a un SCRAP (Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor) o a un sistema individual para recoger y gestionar los residuos de sus envases de forma adecuada e implementar medios para la reutilización y reciclado hasta 2030 invirtiendo en diseño ecológico.

¿Cómo ha evolucionado en España?

Después de la implementación del Real Decreto 1055/2022, las empresas han abordado diversas medidas para adaptarse al marco legal antes de su entrada en vigor en enero de 2025. La creación de los SCRAP para envases comerciales e industriales, así como una mayor demanda de soluciones tecnológicas, con el fin de dar seguimiento a sus envases, son algunas de ellas. Sin embargo, todavía muchas empresas no cumplen con la RAP, lo que significa que su implementación aún supone un reto para un gran número de estas, aunque los SCRAP se han convertido en una solución integral a la que cada vez más se están adhiriendo.

De esta manera, con la llegada de 2025 nos encontramos en un año clave en el camino hacia un modelo económico más sostenible.