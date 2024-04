Rafael Yanes: «Me voy frustrado ante el abandono institucional de las políticas sociales»

Rafael Yanes finaliza su mandato como Diputado del Común de Canarias con «la frustración» de que cuando dice que la financiación de las políticas sociales es la mitad de la que le corresponde «todos en el Parlamento me dan la razón» pero después no cambia el presupuesto, pues hay «un abandono institucional» en este ámbito.

En una entrevista con EFE, Rafael Yanes, sexto Diputado del Común de Canarias y que relevó a Jerónimo Saavedra al frente de la institución en junio de 2018, señala que esta experiencia le ha cambiado la vida porque «ahora soy mejor persona», al tiempo que señala que esta tarea debe ser continua «y no bajar la guardia nunca».

Y ello se debe a que el Diputado del Común es una institución abierta a toda la ciudadanía pero realmente sólo defiende a los más débiles «porque los más poderosos se defienden ellos solos» y de ahí que el grueso de las quejas se centre en el área social: dependencia, discapacidad, prestación canaria de inserción, renta canaria de ciudadanía, pensiones no contributivas y vivienda.

«Las políticas sociales están abandonadas, no se les presta la atención adecuada porque están pensando en otras cosas que no digo que no sean importantes, como esos edificios de seguridad en los que se van a gastar no me acuerdo cuántos millones de euros, no entro en eso, pero no cabe duda que para las políticas sociales bastaría poco dinero. Es sólo poner personal», reflexiona Yanes.

Como ejemplo cita que la relación de puestos de trabajo para dependencia es la misma ahora que cuando entró en funcionamiento el servicio hace 17 años pese a que la población mayor se ha duplicado, y así «es imposible».

«No se puede aceptar como normal lo que no lo es»

A su juicio, el plan de choque que en su momento se aplicó en dependencia no mejoró la situación, pues «los datos están ahí», y apostilla Rafael Yanes que «no podemos aceptar como normal lo que es inaceptable».

Canarias cuenta con 33.000 beneficiarios de la dependencia con el 10 por ciento menos de habitantes que Castilla y León, que sin embargo ofrece este servicio a 110.000 personas, mientras que en las islas «se mueren en la lista de espera», lamenta el diputado del Común.

En plazas residenciales para mayores «también somos los peores de España» pues hay 9.400 disponibles y la Organización Mundial de la Salud aconseja que haya cinco por cada cien mayores de 65 años, una población que alcanzará el medio millón de personas en Canarias dentro de seis años, lo que implica que «faltan 16.000 plazas y ¿quién las tiene planificadas?. Nadie».

Afirma Yanes que los datos que expone ante el Parlamento «no me los discute nadie», como cuando habla de que en sanidad «somos los peores», pero después «no toman las medidas para corregirlo».

Hay una falta de planificación que se percibe en cuestiones como la vivienda, que se ha dejado «a la ley de la selva» y donde sólo hay un 1 por ciento de vivienda pública frente al 9 por ciento del resto de Europa o del 20 por ciento de los países nórdicos.

En transportes no se ha empezado a defender el colectivo hasta que no ha llegado «el caos» a las carreteras y se ha seguido apostando por más vías, esto es, que cada uno se compre un coche.

Apunta Rafael Yanes que le ha faltado tiempo para abordar un informe extraordinario sobre discapacidad, pues la pandemia le obligó a retrasar los dos que ha elaborado en materia de vivienda y de dependencia, y que recomendará que lleve a cabo su previsible sucesora, Dolores Padrón.

Decepcionado por la falta de colaboración

Opina también que ha sido «decepcionante» la falta de colaboración de las administraciones públicas con la Diputación del Común que, explica, comprende en el caso de los ayuntamientos por la falta de personal pero que cuando se trata de cabildos y de Comunidad Autónoma «no hay excusa».

«Tienen que responder al Diputado del Común porque es responder a la ciudadanía pero falta madurez política en algunos dirigentes para comprender que el papel de la institución es exigirles y ellos tienen que dar la respuesta pero no, se ofenden», señala.

Yanes, quien fue alcalde de Güímar, consejero del Cabildo de Tenerife y viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias por el PSOE considera que, políticamente, el diputado del Común «puede tener su corazoncito aquí o allí» pero mientras ejerce el cargo «tiene que decir las cosas claras le duela a quien le duela».

«Todavía hoy me llegan peticiones para que las instituciones cumplan con la ley de Transparencia, que traslado al Comisionado. Es falta de madurez democrática que nos dará el paso de los años», confía el diputado del Común.

Y por ello es partidario de que el Parlamento modifique la ley de la Diputación del Común para introducir, como ha hecho Navarra, la posibilidad de sancionar al que incumple la legislación, es decir, a la administración que no conteste a sus requerimientos.

Cuando acabe su mandato Rafael Yanes continuará su actividad en la literatura, donde llegó a ser finalista del Premio Planeta en 2010 con «Chacayca», y en la música, pues toca la batería y la guitarra en dos grupos dedicados al rock «de la movida» de los 80